Jennifer Lopez desvela los motivos que le obligaron a replantearse su vida y habla abiertamente sobre la salud mental

Jennifer Lopez ha hablado de sus problemas de salud mental en su boletín On the JLo, donde también ha tratado la importancia del descanso. La cantante ha desvelado los motivos que le llevaron a replantearse su vida y, en consecuencia, a cambiar sus hábitos.

El excesivo estrés de su profesión hizo estragos en ella, aunque en un principio no lo veía: "Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible".

Sin embargo, un día se sintió totalmente bloqueada por el cansancio acumulado. "Estaba congelada. No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó", dijo la artista, que también confiesa que tardó en darse cuenta de lo que se trataba en realidad.

"Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término", explicó. Tras eso, se cuestionó incluso su cordura.

Cuando llegó a ponerse en manos de profesionales estaba totalmente aterrorizada: "Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: 'No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo'".

Su experiencia con los profesionales le sirvió para cambiar radicalmente. "Me di cuenta de lo grave que podía ser ignorar las necesidades de mi cuerpo y mi mente", dijo con total sinceridad y orgullo por la evolución que experimentó.