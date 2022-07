Su primera mención por escrito fue en 1892 y realizada por Harrison Weir, un nombre muy conocido en el mundo de las razas felinas al que se considera, de hecho, el padre de las razas de diseño. Organizó la primera exposición internacional de gatos en Londres en el siglo XIX y fue el primer juez felino al ejercer como tal.

Pero los orígenes del siberiano, en realidad, se remontan a tiempos muy anteriores y con escasa documentación. Este gato grande, de abundante pelo semilargo y muy espabilado, ha vivido durante siglos en Rusia como gato común, desarrollando sus características de forma totalmente natural gracias al aislamiento geográfico.

Su éxito fuera de Rusia vendría en una fecha tan reciente como 1990, cuando se exportaron los tres primeros ejemplares a Estados Unidos. Actualmente reconocida por todas las asociaciones internacionales de registro de razas felinas, su presencia, aunque discreta, es general en todos los países, incluida España, donde contamos con criadores miembros de la Asociación Felina Española, que a su vez desempeña su función bajo la normativa de la Federación Internacional Felina, y también con criadores miembros de la Federación Mundial de Gatos (WCF).

Es frecuente la confusión, especialmente en internet, entre gatos siberianos, maine coon y gatos del bosque de Noruega en las imágenes y vídeos que hacen las delicias de casi todo el mundo, pero si observamos una imagen de perfil de cada una de las razas, apreciaremos que el siberiano tiene una cabeza muy redonda, el gato del bosque noruego triangular, y la raza maine coon cuadrada.

Fuertes, independientes, con sentidos muy agudizados

Los propietarios de gatos siberianos destacan en ellos que son felinos de una gran agilidad pese a su poderoso aspecto, a los que les gusta la atención pero no muestran un carácter particularmente dependiente y que son de naturaleza tranquila, lo que los hace grandes compañeros para quienes consideren que estos hábitos son compatibles con su estilo de vida. Con fama de ser muy resolutivos, también, se advierte a menudo de que tienen una gran capacidad de aprendizaje en el hogar, y que se les da muy bien aprender a abrir puertas, ventanas o resolver problemas y desafíos para alcanzar lo que sea que ha despertado su curiosidad felina.

Como raza grande, su maduración es lenta, y alcanza su pleno desarrollo entre los 3 y 5 años. Este dato, que comparte con otras razas como las ya mencionadas de los maine coon o los gatos del bosque de Noruega, es relevante a la hora de valorar su esterilización o castración, por lo que debe consultarse con un veterinario.

Poseen una triple capa de pelo que requiere cuidados y cepillados frecuentes entre una o dos veces por semana para mantenerlo en óptimas condiciones. El color tradicional del siberiano es el tabby, pero admite una amplia variedad de otros colores y patrones, incluido el colourpoint, que en esta raza tiene su propio nombre: neva masquerade.

Raza hipoalergénica, un reclamo para “coger con pinzas”

Muchos de los anuncios o fichas del perfil de los gatos siberianos utilizan como reclamo que es una raza apta para alérgicos. Hay que dejar claro que ninguna raza es hipoalergénica, y todos los gatos domésticos producen, en mayor o menor cantidad, la proteína Fel d 1 presente en la saliva y las glándulas sebáceas y que causa tantos inconvenientes a quienes presentan reacción. Lo que sí es cierto, es que en algunos estudios de análisis realizados a diferentes razas de gatos, los siberianos presentes en los criaderos de su país de origen, Rusia, han dado un nivel bastante bajo de esta proteína debido a una mutación en los genes que codifican la Fel d 1. Es un rasgo hereditario, por lo que estos linajes de gatos siberianos que ya dan un nivel significativamente bajo de Fel d 1 seguirán teniendo gatitos con niveles bajos.

No obstante, para saber con certeza el nivel de alérgeno presente en un gato, hay que realizarle un análisis que no está disponible en todos los laboratorios, y eso se traduce en que es costoso y difícil de realizar. Si un criador de siberianos proclama con total certeza que sus gatos son hipoalergénicos como promoción de su criadero, deberá demostrarlo mediante las pruebas pertinentes validadas por un veterinario oficial. De lo contrario, debería ponerse en cuarentena tal afirmación y ser conscientes de que no tenemos garantías de que se ajuste a la realidad y que podemos llevarnos una desagradable sorpresa.

No existe bolsa de adopción de gatos de raza siberianos, pero hay innumerables gatos en situación crítica en albergues y centros de acogida que necesitan un hogar, por lo que proponemos la adopción responsable para dar una segunda y definitiva oportunidad a estos animales.