L'onada de calor es notarà menys a la Comunitat Valenciana ja que no bufarà vent de ponent

Segons ha indicat l'Agència Estatal de Meteorologia en les seues xarxes socials, aquesta absència de ponent suposarà que els termòmetres no aconseguisquen registres de rècord, encara que les temperatures sí seran més altes de les xifres normals per a aquesta data.

De fet, s'espera fins al dia 20 una anomalia d'uns quatre graus centígrads. Els pròxims dies se situaran clarament entre el cinc per cent de registres més alts, encara que estaran per davall de rècords històrics, com ho van ser el 4 de juliol de 1994 o el 7 de juliol de 1982 i 2015.

Així, es preveuen dos pics de temperatures màximes: el dimecres i el dissabte. Les mínimes també aniran pujant tota la setmana, la qual cosa suposarà un període llarg de nits tropicals. La previsió és que la temperatura mitjana siga de més de 20 graus a la nit fins a, almenys, el 20 de juliol.