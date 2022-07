El sector turístic insta els grups polítics a abandonar la tramitació de la taxa turística per "responsabilitat"

El sector turístic de la Comunitat Valenciana, organitzat en la plataforma #Noalatasaturística, espera que tots els grups polítics "facen un exercici de coherència i de responsabilitat amb la situació actual i aparquen 'sine die' la tramitació del que s'ha denominat Proposició de Llei de Mesures Fiscals per a impulsar un turisme sostenible, que no és més que la llei que crea l'impost popularment conegut com a 'taxa turística'".

Segons el parer de la patronal, "en les condicions actuals ningú entendria l'engegada d'un nou impost completament innecessari". "Amb una economia afeblida, una inflació desbocada, un empobriment generalitzat dels ciutadans espanyols i europeus, continuar amb aquesta tramitació pesarà com una llosa sobre les empreses i treballadors del sector i sobre tots els ciutadans valencians", sosté Hosbec.

En aquesta línia, sostenen que altres governs, com l'Executiu central, "han aparcat les seues reformes tributàries fins que la roïna situació econòmica es puga superar i tots els moviments legislatius giren precisament en sentit contrari: en rebaixes d'impostos, plans d'ajudes i compensacions davant l'alt preu de combustibles, matèries primeres, alimentació i servicis de primera necessitat".

Per al sector, "aquesta és l'estratègia que han de seguir els nostres representants polítics en Les Corts Valencianes: un exercici de realitat i d'empatia davant d'aquells que més ha patit durant la pandèmia i que tardaran molt a recuperar el seu pols habitual. Ara mateix pesen moltíssim més els arguments i realitats econòmiques i socials que aconsellen abandonar la iniciativa de la taxa turística que qualsevol filosofia fictícia utilitzada per a la seua engegada".

En aquest sentit, recalca que "cap pacte polític ha de tractar-se com una màxima inamovible ni una veritat absoluta"i argumenta que la política "s'ha d'adaptar a la realitat a cada moment i els canvis, modificacions i ajustos formen part de la realitat diària". "Molt més després de dos anys d'una pandèmia salvatge, una greu crisi energètica i una guerra", afig Hosbec.

La patronal assegura que, si s'acordara no tramitar la proposició de Llei presentada, "tota la societat valenciana i tot el teixit empresarial felicitaria als nostres responsables polítics per la seua decisió. Seria la més intel·ligent, responsable i coherent que es pot prendre en aquest moment de dificultat i incertesa".

"INOPORTUNITAT"

Per la seua banda, l'Associació Provincial d'Hotels i Allotjaments Turístics d'Alacant (APHA) ha insistit aquest dilluns en la "inoportunitat" de la taxa "davant la delicada conjuntura actual" i convida igualment als grups polítics valencians a abandonar la tramitació de la proposició de llei.

"Encara es pot de fer marxa enrere i renunciar al càstig al turisme", demana, ja que creu que "és evident que es tracta del moment menys oportú per a abordar el debat d'una taxa turística per a la Comunitat Valenciana". "Els partits polítics valencians han d'abandonar posicions dogmàtiques i escoltar a una ciutadania que afronta temps difícils i a un sector turístic que espera empatia i suport per a remuntar la pitjor crisi de la història i fer front als actuals reptes i no noves càrregues impositives que no beneficien a ningú", conclou.