Les Arts obri la venda general d'entrades per als espectacles de la Temporada 2022-2023

Zubin Mehta, Fabio Luisi, James Gaffigan, Gustavo Gimeno, Cecilia Bartoli, Juan Diego Flórez, Eleonora Buratto, Ricarda Merbeth, Angela Meade, Marina Rebeka, Nadine Sierra, Andrè Schuen, Sara Baras, La Veronal, Tomatito i Rufus Wainwright són alguns dels protagonistes de les diferents propostes que esperen el públic a partir del mes de setembre.

També es podran adquirir des d'aquesta data els passes per a la nova Tarifa Plana Jove destinada a menors de 28 i 35 anys, que els permetrà triar fins a un total de cinc espectacles dels cicles 'Les Arts és òpera', 'Les Arts és simfònic' i 'Les Arts és barroc', ha informat la Generalitat en un comunicat.

Una altra de les novetats per a la nova campanya és l'aplicació d'un sistema de tarifes dinàmiques en funció del títol i el dia en què estiga programat l'espectacle, "similar al qual empren grans teatres i recintes nacionals i internacionals", per la qual cosa s'incrementarà el preu de les entrades entre un 10 i un 20 per cent quan l'aforament venut supere el 70% de l'ocupació de la sala.

La Temporada 2022-2023 de Les Arts inclou cinc noves produccions operístiques: 'Zelle', 'Anna Bolena', 'Cendrillon', 'L'incoronazione di Poppea' i 'Ernani'; títols inèdits en el repertori del teatre: 'Jenufa', 'Alcina' i 'El cantor de Mèxic', i tres obres "molt apreciades pel públic valencià": 'La bohème', 'Don Giovanni' i l'esperat retorn de Wagner amb 'Tristan und Isolde'.

Prestigiosos experts assumeixen la direcció d'òpera i sarsuela en el vall, amb James Gaffigan per a Puccini i Wagner; Gustavo Gimeno en la seua tornada a la Sala Principal amb Janácek; Riccardo Minasi (Mozart); Michele Spotti (Verdi); Maurizio Benini (Donizetti); Marc Minkowski (Händel); Leonardo García Alarcón (Monteverdi), i Óliver Díaz en l'opereta 'El cantor de México'.

Els cossos estables de les Arts, el Cor de la Generalitat i l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) treballaran també amb primeres batutes en el repertori simfònic, en el qual, juntament amb James Gaffigan, repeteixen Gustavo Gimeno, Pablo González i Antonello Manacorda, i on debutaran "batutes consagrades" com Fabio Luisi, Andrés Orozco-Estrada i Vasily Petrenko.

ELS INTÈRPRETS "MÉS COTITZATS"

Les diferents línies de programació dedicades a la veu reunixen de nou als intèrprets "més cotitzats, reconeguts especialistes en el seu gènere i emergents estreles" en el "ampli ventall" d'artistes que visitarà Les Arts.

Cecilia Bartoli i Juan Diego Flórez, com a protagonistes absoluts de 'Les Arts és grans veus', lideren un ambiciós desafiament amb les primeres incursions a València de prima donnas de l'escena operística: Angela Meade ('Ernani'), Ricarda Merberth ('Tristan und Isolde'), Magdalena Kozená ('Alcina'), Corinne Winters i Petra Lang ('Jenufa').

De la mateixa manera, el cicle de 'Lied', que enguany convida a Christian Gerhaher, Marina Rebeka, Nadine Sierra i Marianne Crebassa, comptarà amb l'actuació en primícia d'Andrè Schuen, designat successor dels grans noms del gènere, amb acompanyament de l'OCV sota la direcció d'Anna Sulkowska-Migon.

Mentre que la segona edició de 'Les Arts és barroc i música antiga' congrega als més respectats intèrprets nacionals: Maite Beaumont, Èlia Casanova, Quiteria Muñoz i Pi de Vittorio, dins del cartell d'enguany amb La Tendresa, Concerto 1700, Capella de Ministrers i Al Ayre Español.

Un any més, 'Les Arts és dansa' manté els seus eixos programàtics amb Sara Baras com a "estrela indiscutible de la dansa espanyola" en la seua primera actuació en el teatre, juntament amb la presència del gran repertori de la mà de la Companyia Nacional de Dansa i la premiada 'Carmen' de Johan Inger, i el talent del valencià Marcos Morau i la seua companyia La Veronal en 'Opening Night'.

Les Arts no faltarà a la seua cita amb les diferents manifestacions de la veu, amb noms com Marina Heredia, Alba Molina, Pansequito, Família Rancapino i Tomatito, en el cicle de flamenc; Melody Gardot, Wim Mertens i Rufus Wainwright en el capítol dedicat a altres músiques, juntament amb Pep Gimeno 'el Botifarra', Neus Ferri, Marala, Mireia Vives i Borja Penalba, i Esther, en 'Músiques valencianes'.