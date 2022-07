Las enseñanzas que deja la audiencia de RTVE en la manifestación del Orgullo LGTBI+

En tiempos de plataformas bajo demanda, la televisión tradicional se crece en el evento en vivo. Los canales clásicos siguen siendo la ventana que descubre el mundo con la fuerza del directo. Este año, por primera vez, Televisión Española ha decidido emitir la manifestación reivindicativa del Orgullo LGTBI+, la más masiva de la ciudad. Una movilización social de alta relevancia noticiosa en la que debe estar presente la emisora pública como institución que retrata, divulga y documenta el país. Así ha sido.

Sin embargo, en términos de audiencia la retransmisión no ha funcionado. De 7 a 9 de la tarde, sólo un 6,3 por ciento de share y 459.000 espectadores siguieron el acontecimiento. Menos que una peli de Cine de Barrio. Después, en La 2, continuaron un 2,8 por ciento de share y 227.000 espectadores.

Las primeras veces siempre son difíciles. No pasa nada, lo importante es intentarlo. Pero la emisión no ha funcionado en audiencias no porque no interese, sino porque no se ha logrado explicar la relevancia de este acto. No es un desfile, no es una cabalgata: es una manifestación reivindicativa que no es tan visual como muchas veces se piensa. Por tanto, un programa de estas características necesita alimentarse de un hilo narrativo contundente, preparado los días previos, para que a través de reportajes, entrevistas y conexiones se vaya aportando contexto y el espectador entienda lo que está viendo. De lo contrario, la larga emisión se tuerce en monótona e incluso antitelevisiva, pues la marcha es lenta y repetitiva a simple vista.

El reclamo de poner a María del Monte al frente del programa especial no ha servido para levantar el share. Tras salir del armario, su papel en el programa era sugerente: en el propio desfile, estaba descubriendo realidades que desconoce. Pero, a la vez, como presentadora, le faltaba ese discurso que se necesita para capear una emisión de tan larga y compleja duración en la que no se pueden repetir todo el rato tres ideas básicas. No va de amor, va de poder ser teniendo los mismos derechos que el resto de la sociedad. Sin que te insulten, sin que te discriminen. A su lado, Boris Izaguirre, intentaba ordenar ideas con su experiencia televisiva.

Pero faltó un perfil más periodístico con la seguridad para lidiar con fallos técnicos, que hubo muchos, y reconducir la historia a contar para que el espectador no se quedara aturullado al no recibir esos matices que responden a por qué es tan clave esta manifestación para la convivencia de toda la sociedad. Objetivamente, este sábado por la tarde era sencillo perderse y no entender nada de lo que estaba pasando si no estabas al tanto de lo que se estaba viendo.

La retransmisión fue caótica y poco visual. Nada que ver con la calidad de realización que alcanzan las retransmisiones de TVE en los Sanfermines, por ejemplo. Aquí, en cambio, las conexiones fallaban. Gajes de directo, pero para paliar estas debilidades faltaban entrevistas a personalidades de la cultura y referentes LGTBI+ que dieran un empaque de más enriquecimiento televisivo al acontecimiento. Para esto, también debe existir un periodista con preguntas preparadas, con sensibilidad respecto al tema y que conozca la carrera de los invitados. Si a Pueblo de Dios o a El desfile militar de la Fiesta Nacional no se pone a retransmitir a ajenos al tema, en la manifestación del Orgullo LGTBI+ tampoco. Maravillosas aquellas retransmisiones del día de las fuerzas armadas que realizaba el mítico realizador de TVE Mauricio Rico, atesoraban semanas de estudio y preparación del recorrido, incluso pregrabando imágenes en días anteriores. Y haciendo hincapié en curiosidades de lo que se ve en plano. Los tiempos han cambiado. El Orgullo LGTBI no es una retransmisión institucional, pero sí social. Y sigue vigente que la tele influyente no va a improvisar, porque como decía Chicho Ibáñez Serrador: la mejor improvisación es la que está muy ensayada. Y en determinadas preguntas se notaba que no se sabía ni con quién se estaba hablando. También por parte de alguno de los reporteros, que reproducía clichés bifóbicos al preguntar a Dulceida o racistas al preguntar a Melody. E incluso tuteaba a una ministra desde la cadena pública.

Lo mejor fueron las profesionales entrevistas políticas de Miriam Moreno, que además matizaba y aportaba con rapidez, seguridad e instinto profesional el contexto práctico para que el público comprendiera lo que estaba sucediendo, y la aparición del periodista y escritor Paco Tomás en el set, que pudo desmontar prejuicios falsos ante una María del Monte que le miraba con cara de asombro. Fue lo más didáctico de la retransmisión. Y ya por eso el programa fue útil y necesario. Porque TVE debe estar en la calle y dar voz a esa diversidad que construye la sociedad. Eso es el Orgullo LGTBI+. No hablar por las minorías, dar voz a las minorías.

Lo que recuerda que el entretenimiento es mejor cuando hay una base periodística, tanto en contenido a narrar como en la forma estética visual de mostrarlo. Y no siempre pasa si se procede al revés: quedándose en la dinámica especulativa de un espacio de corazón y esperando a ver qué pasa en directo. Sin contextos y con eufemismos. Así la pantalla actual no capta a sus públicos potenciales. Los invita a irse. Esa es la asignatura pendiente de una tele pública que para ser referente social debe ser más valiente en la parrilla diaria de La 1 y aprender más de la modernidad de su creativa historia, aquella RTVE que sabía que para trascender en el ojo del espectador no basta con estar, para calar sobre todo hay que transmitirlo con la sensibilidad creativa que traspasa el tiempo.