Los bañadores infantiles a mitad de precio en El Corte Inglés: renueva su bolsa de piscina por menos de 12 euros

Ya hace unas semanas que dimos por inaugurada de forma oficial la temporada de playa y piscina, una de las épocas favoritas de los más pequeños, más desde que terminaron de forma oficial el curso escolar. Con ello, y con las vacaciones a punto de llegar (si es que no las hemos comenzado ya), debemos preparar todo lo necesario para exprimir el máximo esas jornadas de agua y calor. Nosotros lo tenemos claro: solo necesitamos una tumbona (¡con parasol incluido!) para desconectar en la arena. Pero, si tenemos niños, las necesidades estivales se multiplican: cremas solares resistentes al agua para que puedan bañarse rápidamente, churros y otros elementos de seguridad para estar más tranquilos mientras juegan en el agua y otros juguetes para que nunca acabe la diversión.

Pero si hay algo que no puede faltar es un bañador que, además de bonito, sea cómodo para resistir las aventuras acuáticas de los niños. Aunque del año pasado todavía puede servirles algunos, su velocidad de crecimiento nos obliga a tener que invertir en nuevos modelos. Claro que, si apostamos por los que hemos encontrado en el catálogo de El Corte Inglés, no tendremos que gastar mucho dinero en estas nuevas adquisiciones ya que podemos encontrar opciones rebajadas desde 6 euros. La mayoría de propuestas no superan los 12 euros. Así, ¿quién puede resistirse a añadirlos a la cesta de la compra?

Nuestros modelos favoritos

Un boxer azul de tiburones. Con un diseño divertido y de lo más veraniego, este bañador está fabricado de un 85% poliamida y un 15% elastano para un secado rápido y una comodidad total.

Un modelo muy veraniego. El Corte Inglés

Un bikini marinero de sandías. ¿Hay una combinación más estival que las rayas azules y una de las frutas de temporada por antonomasia? ¡Lo dudamos! Además, este dos piezas nos lo llevamos por menos de ocho euros.

Un dos piezas por menos de ocho euros El Corte Inglés

Una braguita de cuadros vichy. Si somos fans incondicionales de uno de los estampados más atemporales de esta historia, esta braguita para bebés es todo lo que necesitamos.

Un modelo unisex para los más pequeños. El Corte Inglés

