La fiscal del cas Marta Calvo: "Açò és un assumpte de perversió, maldat i sadisme"

Jorge Ignacio P.J., acusat també d'intentar matar altres set dones més en el període de 15 mesos, des d'estiu de 2018 fins al 7 de novembre de 2019, s'enfronta a la presó permanent revisable, tal com reclamen algunes acusacions particulars. Ell sempre ha defès la seua innocència i ha asseverat que tot va ser un accident.

Per la seua banda, Fiscalia reclama per a l'acusat 120 anys de presó, 10 anys menys que el que requeria inicialment després de retirar-se una de les víctimes com a acusació, que no va voler declarar en el juí. Li atribueix tres delictes d'homicidi i 10 abusos sexuals.

En concret, la fiscal reclama 15 anys de presó per la mort de Marta Calvo i una indemnització de 90.000 euros per a la família; i la mateixa pena per les defuncions d'Arliene Ramos i Lady Marcela. Quant a les supervivents, altres set víctimes, demana 10 anys de presó per cadascuna d'elles pels delictes d'abusos sexuals amb la circumstància agreujant de gènere. A més, li atribueix un delicte continuat de tràfic de drogues pel qual li demana altres cinc anys de presó.

També reclama 6.000 euros d'indemnització per a cada víctima que va sobreviure als fets i el desterrament de Jorge Ignacio P.J. per temps de 12 anys.

La fiscal ha recordat que el cas es va iniciar a l'estiu de 2018 amb la primera víctima, encara que s'ha mostrat convençuda que "hi ha més dones, però elles no volen vindre a declarar pel fet d'allò que són", ha lamentat.