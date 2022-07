La Generalitat destina 145.000 euros a projectes de promoció de la memòria històrica i democràtica valenciana

Aquesta quantia es reparteix entre 26 entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que tinguen entre les seues finalitats la memòria democràtica valenciana, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En concret, les entitats i associacions beneficiàries són l'Associació Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica de Concentaina; Asociación Cultural Institut Obrer; Plataforma de Asociaciones Familiares Víctimas del Franquismo de las Fosas Comunes de Paterna; Asociación de Estudios Miguel Hernández; Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica; Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom); Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano; Fundació d'Estudis i Iniciativas Socio-Laborals i Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo.

També accedeixen a aquestes subvencions la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Històrica de la Província d'Alacant; Guadassuar per la República; Ateneu Cultural Republicà de Petrer; Ateneu Republicà de Paterna; Bolangera Associació per la Promoció Social; Asociación Represaliados del Franquismo de Oliva; Comisión Española de Ayuda al Refugiado; Asociación Cultural El Toro; Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí i Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 94 del Cementerio de Paterna.

Així mateix, són beneficiàries la Fundació Nexe de la Comunitat Valenciana; Agrupació de les Fosses 82-91-92-92B-74 del Cementeri de Paterna; Associació Cultural Surc; Asociación Interpretativa Natura; Associació Joan Peset i Aleixandre; Asociación Cultural Prosa Elástica; Asociación Cultural Ciudad de Cuentos y Culturapedia, Comunicación, Formación i Gestión Cultural.