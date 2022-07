La visita de Cesc Gelabert, una de las grandes figuras internacionales de la danza en las últimas décadas, para presentar un espectáculo infantil en Espacio Abierto Quinta de los Molinos, ha supuesto un hito en el recorrido de este centro cultural que se vivió con ilusión por la directora artística del mismo, Beatriz de Torres, y su equipo, en los días previos al estreno. No se podían creer que el bailarín barcelonés estuviera creando en su pequeño auditorio una coreografía destinada a unas contadas funciones, cuyas localidades se agotaron al poco de anunciarse su presencia.

Gelabert desprende sabiduría desde su espigada figura y caminar pausado. Emplea un discurso quedo y va desgranando frases que plasman sus reflexiones, pero no deja de bromear, con pícara sonrisa, sobre la combinación azulgrana que forman sofá y cojines en la sala #PlayQuinta, donde le entrevistamos para 20minutos.

Cesc Gelabert en un momento de la entrevista Jorge París

“Bailar es habitar el cuerpo con la emoción y la mente -afirma-. Todo lo que puedes percibir que eres tú y lo que no eres tú. La mente, la imaginación, el espíritu o el alma. Bailar es que todo esté presente. Si algo no está presente, no bailas. La danza no da sentido a la vida, lo da el espíritu, y hoy en día tenemos muchas nubes y no tenemos tiempo de escuchar nuestro espíritu. No sabemos bien dónde vamos. La danza es un instrumento que te puede ayudar a vivir mejor o ser mejor persona”.

La armonía con que mueve sus manos parece la decantación del gesto a lo largo de su carrera, transmitido con delicadeza hasta la yema de sus dedos. "El cuerpo humano es un microcosmos que representa al mundo, es un mapa del mundo con 207 huesos. Mientras estoy bailando pienso qué disponibilidad tengo de ser sutil con el cuerpo. Somos el resultado de todos los movimientos que hemos hecho a lo largo de la vida".

Cesc Gelabert Barcelona, 1953 Es una de las figuras más influyentes de la danza contemporánea española. En 1972 crea la primera coreografía y en 1973 el primer solo. Entre 1978 y 1980 vive y trabaja en Nueva York. Es el fundador y director de la compañía Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa desde 1985. Ha coreografiado para Mikhail Baryshnikov, Balletto di Toscana, Tanztheater Komische Oper o Kukai. Cesc Gelabert ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que cabe destacar: Premio Nacional de Danza (1996), Premio de Danza de Cataluña, Medalla de Oro al Mérito Cultural de la Ciudad de Barcelona, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Premios Max, The Heraldo 2004 Angel Award o DAAD Berlín, entre otros.

Conversación con Cesc Gelabert en el aula #PlayQuinta de Espacio Abierto Jorge París

Nunca antes Cesc Gelabert había creado una pieza específicamente dirigida a los niños. “Es una coreografía no narrativa. Está basada en la alegría, en que los movimientos sean claros y en insistir en las repeticiones. Lo ideal es que los niños puedan repetir todos los movimientos porque los entiendan. En realidad, no es muy distinto a las coreografías que hago habitualmente. Intento compartir con los niños un mundo en el que bailar libremente".

“Siempre pensé que los mejores públicos serían, o bien los niños o bien Baryshnikov”. Con estas funciones en Madrid, Gelabert podrá decir que completó su anhelo, puesto que el mítico bailarín y coreógrafo Mijail Baryshnikov -para algunos la perfección técnica de la danza- ya produjo para él una coreografía hace años que podemos ver en este video:

Hablamos sobre la mirada inocente del niño, sobre el asombro reflejado en unos ojos que se fijan en algo por primera vez: un movimiento, una figura, un objeto. “Los niños no están sometidos a los fragmentos de vida con sentido. Lo bonito es que tengo la oportunidad de trabajar con niños que están abiertos a reconocer su cuerpo, un cuerpo que va transformándose con el tiempo. Yo no soy un experto en educación, sólo funciono con intuición y casi no podría hablar de nada, sólo de danza un poco" afirma con modestia.

Gelabert deja aflorar las paradojas de nuestras vidas abriendo una carcajada muda y divertida: “Estoy cansado de que me pregunten qué significa lo que hago. A mis amigos del flamenco, cuando bailan una soleá no le preguntan: 'Oye ¿qué significa esta soleá?'. A un enólogo tampoco le preguntan qué significa tal o cual vino, pero nadie deja de tomarse el vino porque no sepa qué significa”.

"¿Cómo puede ser que en Secundaria no se aparten los pupitres y se baile en clase?"

El bailarín Cesc Gelabert en su espectáculo infantil MarcosGpunto

Sobre sus deseos frustrados y la labor que le ocupa en la actualidad, tras cincuenta años de carrera, nos comenta: “A mí me hubiera gustado bailar siempre sólo tres obras, las mismas durante toda la vida. Hace poco, por ejemplo, bailé Bujaraloz, de Carles Santos -fallecido en 2017-, que vengo interpretando desde 1982, al lado de su piano Bösendorfer en Vinaroz".

"Ahora doy pocas clases a bailarines profesionales. Me dedico más a dar clases a maestros de escuela o enfermeras. Me gustaría que la danza estuviera en el núcleo duro de la educación y el trabajo. ¿Cómo puede ser que en Secundaria no se aparten los pupitres y se baile en clase?". Incluso fantasea con escenarios de lo más insólito, sólo al alcance de la imaginación subversiva de Godard en los años sesenta: “... ¡o en la oficina! Gente que lleva veinte años sentado enfrente de otras personas sin haber hecho nunca el burro o bailado juntos. La sociedad no ha interiorizado el baile y es triste que no tenga más cultura de la danza, ni palabras para describirlo con precisión".

"No me siento más que como un elemento de la Cultura para contribuir a que la gente esté en contacto"

Gelabert invitando a participar al público en su espectáculo MarcosGpunto

"Los seres humanos somos globales desde nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestra mente. Yo no me siento más que como un elemento de la Cultura y sólo quiero contribuir a que la gente esté en contacto. Cuando empiezas a habitar este mundo te das cuenta de que todos somos bastante parecidos, que todo está interconectado y entonces empiezas a valorar a los demás. Sería bonito que nuestra vida consistiera en atravesar fragmentos de movimiento compartido. Siempre es lo mismo, la Cultura, lo colectivo…".

Gelabert no olvida a ninguna de las personas que han contribuido en este proyecto: "Lydia Azzopardi ha hecho el vestuario y además Caliope Paniagua, que tiene la floristería Casa Florida en Madrid, me ha construido una mochila de flores que me convierte en un erizo o en un barrigón".

"Después está la música. Estoy reciclando la música que compuso mi amigo Carlos Miranda, por desgracia ya fallecido, para un espectáculo titulado El jardiner (el jardinero), y además uso dos piezas de Eric Satie y una Polka de Igor Stravinsky. La iluminación la hace Fermín Blanco. Pero la gran culpable de todo es Beatriz" dice sonriendo a Beatriz de Torres, directora artística de Espacio Abierto que asiste a la entrevista embelesada.

"Lo importante es estar al servicio de los demás. Llevo toda la vida entregado a esto"

Cesc Gelabert compartió el escenario con el público al final del espectáculo MarcosGpunto

"Lo que yo quiero es que la danza esté viva, habitada y que empuje hacia el espíritu. No bailo para mí, ahora lo más importante es sentir que estoy compartiéndolo con el público. En la vida lo más importante es saber que los otros son más importantes que nosotros. ¡Nosotros no pintamos nada! Lo importante es estar al servicio de los demás. Yo llevo toda la vida entregado a esto y me gustaría que la sociedad también estuviera enfocada en este sentido".

Antes del espectáculo, el bailarín se planteaba qué sucedería al invitar a los niños a bailar. “Lo probaré al final. No lo sé… La idea es darles una flor de papel e invitarles a que participen en el baile, a ver si tengo suerte”. La respuesta elocuente a esa duda son las fotos que muestran la reacción de niños y adultos, el movimiento que transformó el espectáculo en una vivencia colectiva, tierna y fugaz.

Espacio Abierto se encuentra en lo más profundo de la Quinta de los Molinos Adolfo Ortega

Atravesar la vegetación que se extiende en la Quinta de los Molinos es desprenderse a cada paso de lo que impregna la vida urbana. Dejar atrás el ruido de los coches, las malditas radiales, la suciedad de las aceras y adentrarse en un perfumado oasis agreste en el que no es difícil extraviarse y casi deseas que así suceda. Si la Quinta de los Molinos es una reserva de oxígeno purificado por romerales, almendros y olivos; Espacio Abierto preserva la difícil combinación entre educación, arte y juego, en una programación ejemplar que en la creación de Cesc Gelabert encontró la expresión perfecta de ese espíritu.

Antes de iniciar la conversación, Gelabert nos entregó unas frases destiladas en relación a la danza y a esta maravillosa experiencia con los niños. Aquí dejo sus palabras y la flor de papel que simboliza la invitación a compartir un fragmento de su vida.