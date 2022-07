Mariana Rodríguez suelta una bomba de 'Supervivientes' y desvela un duro testimonio: "Mi padre nos pegaba a mi madre y a mí"

Mariana Rodríguez ha sido una de las protagonistas de la actual edición de Supervivientes, que ya encara su recta final. La modelo venezolana, que se dio a conocer en televisión en 2016 con la versión italiana de GH, fue la octava expulsada del reality de supervivencia de Telecinco y ahora da una entrevista exclusiva en lecturas en la que destapa un duro relato.

"Mi padre nos pegaba a mi madre y a mí", es el titular de Lecturas. La modelo, que cuenta que sus progenitores se separaron por su culpa, da más detalles del infierno que vivió en casa. "Tengo en la mente la imagen de mi padre golpeando a mi madre y ella golpeándose la cabeza contra el suelo", cuenta. "Él todo me lo decía gritando. Si me caía, me pegaba. Con él no existían los accidentes. Me dejó muy marcada", cuenta la venezolana.

Eso sí, matiza que su progenitor ha cambiado. "Ahora es otra persona, lo veo feliz. Él sabe que ha hecho cosas mal. Sufrió depresión", revela.

También cuenta un episodio que le pasó cuando llegó a Madrid. "Me deportaron y estuve tres días presa. En el calabozo había gente con droga", cuenta.

Además, mariana hace un repaso a sus compañeros de Supervivientes. De Kiko Matamoros, con quien tuvo mala relación, dice: "Es xenófobo y clasista. Con sus acciones y sus palabras se quitó la máscara. Me insulta, me humilla y no tengo fuerzas para defenderme. Me recuerda a mi padre", dice la venezolana del colaborador.

De la relación entre Yulen y Anabel, opina: No entiendo cómo ella se ha humillado tanto con él, está obsesionada". Además, señala que la influencer tiene celos de ella. Eran fundados. Yulen se llevaba bien conmigo por detrás, pero mal delante de Anabel".

Es entonces cuando la modelo suelta la bomba: "Sentí que le gustaba mucho a Yulen por su forma de hablarme", dice segura. "Un día, Yulen me dijo: 'me gustaría tener una novia que fuera lationamericana y exótica'. Me describió".