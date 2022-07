Melissa Jiménez entrevista a su ex, Marc Bartra, y Joaquín no puede contener la risa

Nunca sabemos lo que nos tiene deparados el destino. A Melissa Jiménez, este domingo le tenía preparada una anécdota en forma de entrevista a su expareja, Marc Batra, con motivo del GP de Austria de F1.

La reportera, que hacía su trabajo para DAZN, tuvo que entrevistar a varios jugadores del Betis, que hace la pretemporada, precisamente, en Austria.

Hasta el circuito se desplazaron varios de sus jugadores. Entre ellos, Joaquín Sánchez, Borja Iglesias y Marc Bartra y, que atendieron desde el paddock a los micrófonos de DAZN. Y es entonces cuando se produjo en reencuentro público de la expareja, del que se separó hace solo nos meses y con el que tiene tres hijos en común.

Una imagen que, por más que lo intentó el de El Puerto de Santa María, al final le provocó la carcajada.

La periodista preguntó a Bartra por Carlos Sainz y su reciente victoria en Silverstone y su presencia en Austria. "La verdad es que, que esté ahí, Carlos es un orgullo para todos. Para el país es muy importante. Muy contentos también de haber podido estar con él, ojalá pueda ganar", respondió el futbolista, con un Joaquín que, de fondo, no podía permanecer serio ante tal estampa.

🗣️ @MarcBartra: "Que esté ahí @Carlossainz55 es un orgullo para todos. Para el país es muy importante. Estamos encantados"#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/iPtMbWQgNY — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2022

Además, Melissa le preguntó a Joaquín por su renovación. "Me quiero ir, pero no me dejan", bromeaba el futbolista. "Feliz, porque ha sido un año muy importante para todos nosotros después de mucho tiempo de no poder disputar un título y de haberlo ganado", aseguró a losa micrófonos de Melissa.