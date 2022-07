Tu horóscopo diario: lunes 11 de julio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 11 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vais a iniciar la semana con gran fuerza, seguridad y ánimos renovados, la influencia de Júpiter favorece que poco a poco la suerte se ponga de vuestro lado, y al mismo tiempo lentamente vosotros vais siendo cada vez más conscientes de ello. Como consecuencia de ello cada vez tenéis más cerca un importante éxito.

Tauro

Desde hace ya tiempo tienes grandes preocupaciones relacionadas con tu trabajo, temes ser víctima de alguna traición o que a tus enemigos maquinen contra ti a tus espaldas. Algo hay de verdad en todo esto, pero no debes temer tanto porque no van a poder contigo y sus ataques, si se producen, no van a tener éxito.

Géminis

Hoy te vas a levantar optimista y batallador, dispuesto a luchar con pasión por tus sueños más íntimos, y al mismo tiempo convencido de que sin duda te mereces ese éxito o ese reconocimiento por el que estás luchando, ahora con más pasión que en otros momentos. Pero también tendrás un día rico en dificultades.

Cáncer

Lo peor que puede pasarte es cuando te asaltan todo tipo de dudas, te paralizas y no sabes por qué camino seguir, te asaltan multitud de pensamientos y angustias y finalmente te quedas paralizado, y algo así te podría suceder hoy. Pero cuando te pase esto cierra los ojos y ve hacia adelante sin miedo, todo saldrá bien.

Leo

Te esperan cambios importantes de estado de ánimo, pasar de la introversión y la reflexión a emprender acciones audaces y en las que te lo juegas todo a una sola carta, quizás empieces el día con una actitud prudente y finalmente lo termines de un modo mucho más temerario. Las circunstancias te obligarán a ello.

Virgo

La suerte está contigo, y tú no sueles tenerla. Es un gran momento para ti y un importante éxito va a coronar tus esfuerzos ya sea en forma de dinero, ascensos, reconocimientos o cualquier otra cosa. Si tienes que tomar una decisión importante y en la que te juegas mucho, este será sin duda el momento más indicado.

Libra

Un periodo de grandes agobios y dificultades se termina para abrirse otro mucho más favorable. Para entenderlo mejor, el tiempo de la siembra ha terminado, ahora comienza el tiempo de recoger los frutos y disfrutar de una posición bastante más cómoda o feliz. Esto sucederá en tu trabajo y también en el amor.

Escorpio

En el camino de tu vida siempre hay enemigos con los que luchar y a los que vencer, pero quizás el más peligroso de todos no es otro que tú mismo. A veces proyectas en el mundo exterior conflictos que en realidad están en tu interior. Ten esto muy en cuenta porque el día de hoy tendrá mucho que ver con todo ello.

Sagitario

Los influjos favorables de Júpiter y otros planetas te ayudarán a que tengas un excelente comienzo de semana en el trabajo y otros asuntos afines. Amigos sinceros te ayudarán a salir airoso de las dificultades o a triunfar sobre tus competidores. Es un buen momento en la vida profesional y en los asuntos más íntimos.

Capricornio

Posibles conflictos en el ámbito familiar o en concreto con tu pareja, turbulencias que podrían empezar por algún asunto de muy poca importancia, pero que al final se os podrían ir de las manos. Esta misma tendencia también se podría producir en el terreno laboral, por eso hoy será importante evitar enfrentamientos.

Acuario

A lo largo del día te asaltarán muchas preocupaciones y temores relacionados tanto con el trabajo y las finanzas como también la vida íntima o la familia. Todo se arreglará en su momento, pero ahora los problemas parecen ir en aumento. Quizás debes valorar si en algún momento has podido tomar alguna mala decisión.

Piscis

Aunque a veces las emociones te llevan al borde del precipicio; sin embargo, hoy te sentirás lleno de fuerza y seguridad en ti mismo, dispuesto a luchar por ti y también por los demás, como si de un guerrero cruzado se tratara. Algo en tu interior te dice que debes seguir este camino porque te conducirá a algo bueno.