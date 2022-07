Cameron Diaz revela que la usaron como "mula" para pasar droga a Marruecos

Antes de triunfar en Hollywood, hubo una época en que la actriz Cameron Diaz trató de probar suerte en el mundo de la moda y se fue a vivir a París. De aquella etapa, la intérprete ha revelado ahora una curiosa anécdota: fue utilizada como mula para llevar droga a Marruecos.

Tal y como ha contado Diaz en una entrevista con Hillary Kerr para su podcast Second Life, la actriz había trabajado en EE UU como modelo de catálogo, y decidió continuar su carrera en París, aunque sin mucho éxito.

"Estuve allí un año completo y no trabajé un día", ha recordado sobre aquel momento. Poco después, la actriz matizaba sus palabras haciendo la siguiente confesión: "Conseguí un trabajo, pero realmente creo que era como mula para transportar drogas a Marruecos, lo juro por Dios", ha dicho.

Los hechos ocurrieron a principios de los años 90, ha contado Diaz, cuando la normativa de seguridad en los aeropuertos era mucho más laxa que la que hay en la actualidad.

Según ha explicado la actriz estadounidense, "me dieron una maleta cerrada con llave que tenía mis 'trajes' dentro... Abro comillas, cierro comillas", pero no fue hasta su llegada a Marruecos cuando empezó a sospechar de lo que podría estar transportando en realidad y entró en pánico. "¿Qué diablos hay en esa maleta?", pensó.

"Soy una chica rubia de ojos azules en Marruecos, son los años noventa, llevo vaqueros rotos y botas de plataforma y el pelo suelto. Esto era realmente inseguro", ha recordado.

Finalmente, la actriz salió airosa de la situación y se libró de mayores consecuencias si hubiesen encontrado droga en su maleta. "Les dije: 'No sé, no es mía, no tengo idea de quién es", ha indicado.

"Ese fue el único trabajo que conseguí en París", ha zanjado Cameron Diaz, quien pocos después, con 21 años, debutaría en el cine con La máscara, la película que la lanzó al estrellato en su carrera como actriz.