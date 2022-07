Madrid, orgullosamente libre

Madrid es una de las ciudades más libres de todo el mundo, en todos los sentidos posibles. En Madrid no solo no se pregunta el lugar de procedencia o el tiempo que lleva uno en la ciudad, sino que tampoco se pregunta a quién amas.

Un año más, y después del parón provocado irremediablemente por la pandemia, el Orgullo vuelve cargado de color y alegría a las calles de Madrid en libertad. Una referencia a nivel mundial, que nos posiciona en el mapa como el lugar en el que estar, el destino imposible de perderse y el refugio de muchos que encuentran en nuestra ciudad el refugio en el que poder ser libremente ellos mismos. Un Orgullo que debería ser de todos pero que la izquierda, como acostumbra a hacer con todo cuanto puede, trata de politizar y utilizar para sus fines ideológicos.

En años anteriores vimos con asombro cómo se producían escraches en la manifestación del Orgullo contra quienes no pertenecían a partidos de izquierdas, tratando de echarles de la misma. Violencia, censura y discriminación por motivos ideológicos en el día en el que la libertad debía ser la protagonista.

Este año la historia volvió a repetirse por parte de quienes tratan de colectivizar a las personas LGTBI para apropiarse de ellas. Este año los bulos de la izquierda no han cesado durante semanas, buscando sacar rédito político del Orgullo y que solo fuera suyo. Hemos visto mentiras sobre su celebración, insinuando incluso que no se celebraría; bulos con la retransmisión por Telemadrid, acusando de que no se vería por la televisión autonómica, y hemos visto insultos y descalificaciones hacia el alcalde de Madrid de una manera despreciable.

Afortunadamente, la izquierda fracasa nuevamente en Madrid y la gente no se deja utilizar ni colectivizar. Madrid seguirá defendiendo la libertad y defendiendo que aquí puedes ser quien quieras ser y amar a quien quieras amar. Desde el 1996 con el primer desfile con Álvarez del Manzano como alcalde, desde 2007 como sede del Europride con Gallardón o desde 2012 cuando Ana Botella solicitó ser la sede del Worldpride. Madrid seguirá siendo orgullosamente libre.