Leticia Sabater denuncia que la Policía ha frenado su actuación en el Orgullo: "No me han dejado llegar al escenario"

Leticia Sabater no ha podido actuar este viernes en el Orgullo LGTBI de Madrid, según comunicó ella misma muy enfadada a través de sus redes sociales poco antes del concierto, donde denunció que la Policía no le permitió llegar hasta Callao, lugar en el que iba a tener lugar su actuación.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la cantante se mostró muy disgustada por no poder encontrarse con sus seguidores en una fecha muy especial para ella, ya que cada año se sube a los escenarios para apoyar al colectivo LGBTI, recoge Fórmula TV.

Sabater comienza el clip disculpándose con sus fans por el concierto poco antes de criticar la actuación de la Policía, que "no me ha dejado llegar hasta el escenario del Orgullo en Callao", dándole la única alternativa de llegar hasta allí a pie desde Moncloa. "Estoy indignada, estoy enfadadísima", ha dicho con un cabreo monumental.

Rompiendo a llorar ha asegurado que "sabéis que todos los años me gusta apoyar al Orgullo y de verdad, estoy súper enfadada y siento no poder estar allí, pero ya veis lo que hay", explicaba. "Estoy muy triste", decía mientras se limpiaba las lágrimas.

"He hecho todo lo que he podido, que incluso teniendo un concierto en Toledo esta noche me he organizado para poder venir a hacer una actuación en el Orgullo, pero nada, la Policía no hay manera", señalaba, contando que no le habían dejado desplazarse "ni siquiera cerca del escenario".

Además, ha recalcado sus esfuerzos hasta el último momento para poder actuar de manera "gratuita", en un concierto que solo iba a dar "por apoyar al colectivo como hago todos los años". Este año, sin embargo, no podrá hacerlo desde los escenarios, aunque ha subrayado que "os quiero mucho y estoy siempre con vosotros".