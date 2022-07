Mazón replica a Mas que si no le gusta verle por Valencia "se vaya acostumbrando": "Yo sí la echo de menos en Alicante"

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha replicado a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, que, si "no le gusta" verle por Valencia, "se vaya acostumbrando" porque lo va a hacer "a menudo", y le ha replicado que él, en cambio, sí que la "echa de menos" en Alicante. "No la veo mucho, me gustaría que viniera a defender la provincia de vez en cuando", ha expresado.