Tu horóscopo diario: sábado 9 de julio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 9 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La llegada del fin de semana te va a hacer mucho bien, y además hoy tendrás un día particularmente armónico y positivo en tus emociones. También los asuntos del corazón y la vida íntima van a funcionarte bastante bien, sin descartar incluso alguna sorpresa en el amor que te podría traer una gran felicidad inesperada.

Tauro

Después de algunos días difíciles o de mucho estrés hoy parece que los planetas se van a confabular en tu favor, por ello te espera un día notablemente más agradable, tanto en la vida íntima como en los asuntos laborales o sociales, así como una moderada buena suerte que te ayudará a ver el fruto de tus esfuerzos.

Géminis

Aunque hoy te levantarás con la mejor disposición y los más nobles propósitos, sin embargo, quizás tengas algún pequeño disgusto o desengaño con tu pareja o alguna de las personas que más quieres. Pero no debes preocuparte, tan solo se trata de ligeras turbulencias pasajeras y muy pronto habrá pasado el malestar.

Cáncer

Si quieres mirar hacia atrás hazlo sin miedo, porque el pasado y los recuerdos constituyen las raíces sobre las que se afirma nuestro ser y nuestra vida, pero aleja de tu corazón el dolor o la tristeza porque lo mejor no ha llegado aún, nada has perdido y en nada has fracasado, porque lo que de verdad sea tuyo se quedará.

Leo

Hay abres la puerta a un día estupendo, fructífero y feliz, y en todos los ámbitos encontrarás alegría y satisfacción, tanto si es en el trabajo, la vida social, la familia o el amor. Un día afortunado si tienes que viajar e igualmente excelente para tomar toda clase de iniciativas, materiales o personales. Confía en tu estrella.

Virgo

Te espera un día ideal para estar con tus seres más queridos, tu familia o mejores amigos, también para ensimismarte en tus trabajos domésticos, intelectuales o simplemente disfrutar de la paz del hogar. Necesitas tranquilidad para encontrarte con lo mejor de ti y olvidar los problemas cotidianos que enturbian tu alma.

Libra

Si esperas un día sereno, agradable y lleno de paz debes ir quitándotelo de la cabeza porque los astros indican que te van a llover tensiones o problemas por todos los lados, que se presentaran por sorpresa y te obligarán a dirigir tu atención asuntos poco o nada apetecibles. Turbulencias familiares o con tu pareja.

Escorpio

Ten mucha prudencia con los gastos porque como no tengas cuidado hoy se te pueden disparar y luego lo vas a lamentar. Lo mismo sucederá si estás esperando un dinero o que alguien te pague alguna deuda, puede que hoy las cosas no salgan como te habías imaginado. Sé prudente o tu economía se pondrá en peligro.

Sagitario

Si hoy piensas dedicar el día a los deportes o a tomar contacto con la naturaleza o la montaña deberías tener cuidado con los accidentes o las lesiones. Y si tienes que viajar o pasarte gran parte del día al volante de tu coche ten prudencia y evita hacer locuras o temeridades, lo que no ha pasado nunca puede pasar hoy.

Capricornio

Te llega suerte gracias a un viaje, o por la llegada de alguien que viene desde muy lejos. Si es de trabajo te llegará suerte en lo material, pero si te reencuentras con un ser querido entonces te traerá suerte a nivel personal y quizás también material. Te espera algo bueno en el día de hoy, algo que no está en tu vida cotidiana.

Acuario

El fin de semana se iniciará para ti con algunas tensiones o preocupaciones de trabajo o dinero. Ten prudencia con los gastos porque podrías tener sorpresas poco agradables o sentir que el futuro se te presenta más incierto de lo que imaginabas. Pero en realidad no es un mal día, según vaya avanzando te sentirás mejor.

Piscis

Te asaltan tristezas o preocupaciones sentimentales, te sientes triste por el cariño que te falta o quizás porque temes perder el que ahora tienes. Siempre estás ayudando y haciendo más felices a quienes te rodean, y lo haces porque de verdad te sale del corazón, pero dentro de tu alma se esconden secretas penas de amor.