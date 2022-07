Yolanda Díaz inyecta adrenalina para reactivar a la izquierda en el lanzamiento de su plataforma Sumar

No era más que la presentación de la gira que Yolanda Díaz va a emprender por España y que, a finales de año, podría terminar con su candidatura a las elecciones generales. Pero, pese a todas las inconcreciones de un proceso que tiene aún por definir la mayor parte de sus detalles, hacía mucho tiempo que la izquierda a la izquierda del PSOE no conseguía congregar tanta gente a un acto como lo hizo este viernes Díaz en el espacio Matadero de Madrid. Miles de personas -más de 5.000, según la organización- acudieron a pesar de que el acto se celebró a más de 35 grados, en una explanada de cemento sin apenas sombras en la que resonó una apuesta de Díaz: "No hay desafección que valga, sumemos para decir que el futuro lo decidimos nosotros".

El evento fue presentado por la humorista y periodista Nerea Pérez de las Heras, y la intervención de Díaz estuvo precedida por breves discursos de varios representantes de sectores a los que la vicepresidenta aspira a incluir en su proyecto: una activista ecologista, un rider y sindicalista, un miembro del comité de empresa de Amazon, una profesora de la Universidad de Málaga, una abogada defensora de los derechos de las mujeres migrantes empleadas del hogar y una psiquiatra de la sanidad pública. Además, artistas como los actores Antonio de la Torre y Luis Tosar o el escritor Manuel Rivas enviaron sendos vídeos de apoyo a la vicepresidenta.

No obstante, el público -en el que no se vieron banderas y donde apenas unos pocos asistentes llevaban accesorios que los identificaban como miembros de algún partido- estaba esperando a la intervención de Díaz, que fue recibida con un largo aplauso antes de que comenzara a hablar de su "movimiento ciudadano", el término con el que la vicepresidenta quiso llamar a Sumar. "Hoy es un día importante porque vengo a hablaros del futuro de nuestro país, y es un día importante porque impulsamos un movimiento ciudadano y lo hacemos desde la sociedad, donde el que el protagonismo es vuestro", planteó Díaz.

Esa fue la idea en torno a la que giró todo su discurso: el electorado progresista debe movilizarse y abandonar la "resignación" ante la victoria de la derecha que pronostican ahora mismo las encuestas. "El futuro lo decidimos nosotras y lo vamos a hacer a muchas manos", aseguró Díaz, que puso la responsabilidad de definir el nuevo proyecto en manos de los asistentes al acto e identificó muy claramente a los adversarios. "Ha llegado la hora de que vosotros deis un paso adelante para hacer algo fundamental, un nuevo contrato social democrático en el que los hiperricos no se pueden independizar sino que tienen que aportar como todo el mundo", señaló.

Ese mensaje es un claro ejemplo de la estrategia transversal que quiere seguir Díaz en su nuevo proyecto: un discurso en el que se defienden las grandes banderas progresistas pero sin identificarlas con la izquierda. De hecho, la vicepresidenta en ningún momento mencionó esa palabra, "izquierda", pero a la vez planteó que "la política va de tener una sanidad pública de calidad, escuelas públicas de calidad para nuestros hijos, de que tengamos un salario digno, y de que podamos tener una vivienda digna que es un derecho fundamental".

Díaz también apostó por elevar los impuestos a las rentas altas y las grandes empresas y aseguró que eso es una de las claves de una democracia real. "Sé muy bien que muchos de vosotros no podéis ir al super o hacer las compras, por eso los impuestos y la democracia económica son más importantes que nunca", sostuvo la vicepresidenta, que insistió en que "no es comprensible que un autónomo pague más impuestos que una gran corporación tecnológica" ni "es justo que las eléctricas se forren a costa de los consumidores.

Ni Belarra, ni Garzón, ni Errejón

Díaz también insistió en que su plataforma está completamente desvinculada de los partidos políticos, una posición que lleva meses planteando y que ha provocado tensión con Podemos. "Sumar no va de partidos ni de siglas, sino de inteligencias colectivas", señaló la vicepresidenta, que sin embargo ha mejorado en las últimas fechas su relación con Podemos. No obstante, la indefinición sigue siendo un talón de Aquiles del proyecto de Díaz, y buena prueba de ello fue que muchos asistentes comentaban al final del discurso que no tenían claros cuáles serán los próximos pasos de Sumar.

Tal y como pidió Díaz, los líderes de los principales partidos políticos del espacio a la izquierda del PSOE no estuvieron presentes en el acto. Fueron sonoras las ausencias de Ione Belarra (Podemos), Alberto Garzón (IU) o Íñigo Errejón (Más País), aunque los tres partidos enviaron representantes con un menor perfil mediático al evento. Por la parte morada acudieron tres miembros de su ejecutiva: María Teresa Pérez, Pau Vivas y Alejandro Zapico. De IU hubo presentes dirigentes como Sira Rego o Amanda Meyer. Y Más País estuvo representada por personas como su única diputada en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez.

Entre el público, aunque también en un discreto segundo plano, se encontraban igualmente varios perfiles de mayor peso en el espacio, como el del líder del PCE, Enrique Santiago, o el del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. El eurodiputado de Catalunya en Comú Ernest Urtasun también acudió, así como el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez.