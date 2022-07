¿Cuáles son las potencias militares más poderosas del mundo y en qué lugar del ránking está España?

¿Es España una potencia mundial? Pues, como no sea en deporte... y no en todos. No, no somos potencia ni económica ni militar y lo que es peor, tampoco potencia científica o cultural.

¿Qué países gobiernan el mundo? ¿Qué países tiene los mayores ejércitos? Y puestos a saber, ¿qué lugar ocupa España? La pregunta es pertinente ahora que el Gobierno español (una parte al menos) quiere aumentar ya el presupuesto de defensa y cumplir con lo que le exigen sus aliados.

El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para el Ministerio de Defensa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con la OTAN en que irá elevando progresivamente el gasto militar hasta alcanzar el 2% del PIB en 2029. Ese crédito sería el primer paso.

EE UU, Rusia y China

Si de poder militar se trata, EE UU encabeza el índice Global Firepower. Según esa clasificación especializada, Joe Biden tiene el ejército más poderoso del mundo. A EE UU le siguen, por este orden, Rusia y China. Fuera del medallero, en cuarta posición queda la India y a continuación Japón.

La clasificación, cuenta Statista, se basa en más de 50 criterios, que van desde el número y la diversidad de armas, hasta la disponibilidad de efectivos para enrolar ante un posible conflicto, pasando por factores geográficos o de la industria armamentística.

La India cuenta con el cuarto ejército más poderoso del mundo

Si sólo tuviéramos en cuenta el personal militar activo, China sería la primera potencia. Global Firepower estima que el país asiático cuenta con unos dos millones de militares en activo. Detrás está el ejército norteamericano, que alcanza los 1,4 millones de efectivos humanos (algún día ya cercano habrá que contabilizar los soldados no humanos).

Volviendo a la lista, Corea del Sur tiene el sexto ejército más poderoso del mundo; Francia, el séptimo; Reino Unido es la octava; Pakistán, la novena; y Brasil ocupa el décimo puesto.

¿Y España? Para encontrar a nuestro país hay que bajar hasta el lugar 19. Por delante están Italia, Egipto, Turquía, Irán, Indonesia, Alemania, Australia e Israel.

Las potencias militares más poderosas del mundo. Henar de Pedro

1º Estados Unidos

Se trata de la principal potencia militar del mundo. El suyo es el mayor gasto militar del planeta: se calcula en unos 770.000 millones de dólares. Cuenta con unas 5.550 ojivas nucleares (entre desplegadas y almacenadas), una cifra equiparada solo por Rusia.

El Pentágono dispone de más de 1,3 millones de miembros en sus Fuerzas Armadas, unas 13.200 aeronaves (1.957 aviones de combate), 6.600 tanques y 484 buques de guerra, incluyendo 11 portaaviones de propulsión nuclear, decenas de destructores y submarinos.

2º Rusia

A la estela de EE UU y metido en una guerra (la de Ucrania), Putin sigue aumentando el gasto armamentístico. Ha pasado de un presupuesto de 44.000 millones de dólares en 2019 a uno de 154.000 millones de dólares en 2022.

Ahora mismo el personal militar alcanza los 3.586.128. Tiene 4.078 aparatos aéreos (869 aviones de combate), 21.932 tanques y 352 barcos. Según el Boletín de Científicos Atómicos, Rusia dispone hoy de 4.447 ojivas nucleares, 1.588 de las cuales están desplegadas en misiles balísticos y bases de bombarderos pesados.

3º China

En los últimos años ha hecho una muy importante inversión en su ejército. Su presupuesto ha pasado de 224.000 millones de dólares en 2019 a uno de 250.000 millones de dólares en 2022.

En un país de casi 1.385 millones de personas, casi 2,7 millones son personal militar. Su fuerza aérea la componen 3.187 aeronaves (1.222 aviones de combate). Posee además 13.050 tanques y 714 barcos (sólo 1 portaaviones). Se calcula que China posee unos 90 misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear (unas 350 ojivas).

4º India

Aunque su presupuesto militar se ha reducido, la India sigue en la cuarta posición. En 2019 el presupuesto fue de 55.200 millones de dólares y ahora es de 49.600 millones de dólares.

Dada su enorme población, su ejército es inmenso en número de soldados. 3.462.500 efectivos para un país donde viven casi 1.297 millones de personas. Tiene 2.082 aeronaves (520 aviones de combate), 4.184 tanques, 295 barcos (1 portaaviones).

El Gobierno de Bombay dispone de misiles balísticos intercontinentales, con capacidad para atacar cualquier punto de Pakistán y la mayoría de China. No hay cifras exactas, pero podría contar con unas 160 ojivas nucleares.

5º Japón

Ha subido una posición en el ranking de Global Firepower respecto al año pasado, siendo ahora el quinto ejército más poderoso del mundo, y eso que su presupuesto se ha mantenido en los mismos números.

Su presupuesto de defensa alcanza los 47.000 millones de dólares. El personal militar alcanza los 303.157 integrantes. Su fuerza aérea la componen 1.572 aeronaves (297 aviones de combate). Además, poseen 1.004 tanques y 131 barcos (de ellos, 4 portaviones).

6º Corea del Sur

Ha elevado su inversión militar y así ha escalado un puesto. En 2020 el presupuesto era de 38.000 millones de dólares y ahora ha pasado a 46.320 millones. En un país de algo más de 51 millones de habitantes, el personal militar supera con mucho los 5 millones (5.827.250). Tiene 1.614 aparatos aéreos (406 aviones de combate), 2.654 tanques y 166 barcos (1 portaaviones).

7º Francia

En términos de personal militar, el ejército francés es relativamente pequeño. Francia cuenta con unos 350.000 militares en activo, 406 tanques blindados, 1.268 aparatos aéreos (273 aviones de combate), 118 barcos (1 portaaviones) y 10 submarinos. Son, en todo caso, las fuerzas armadas más grandes de la Unión Europea por tamaño. Su arsenal nuclear es de 290 ojivas, y su gasto militar es de unos 60.000 millones de dólares.

8º Reino Unido

La tercera potencia nuclear de la OTAN tiene un arsenal de 225 ojivas nucleares y creciendo. Su presupuesto militar es de 68.000 millones de dólares, cuando en 2019 era de 47.500 millones. Sus Fuerzas Armadas cuentan con 233.0000 miembros, 811 aeronaves (129 aviones de combate), 331 tanques y 76 buques de guerra (con 2 portaaviones).

9º Pakistán

Ha avanzado desde el puesto número 15 hasta el 9. Su presupuesto ha pasado de 7.000 millones de dólares a 7.600 millones de dólares. Su personal militar es de más de un millón (1.204.000) y su fuerza aérea la componen 1.342 aparatos (348 aviones de combate). Tiene 2.200 tanques y 197 barcos.

España es uno de los 8 países del mundo que tienen portaaviones

10º Brasil

Su presupuesto se ha reducido, de los 29.300 millones de dólares de 2019 a los 18.785 millones de dólares de 2022. Su personal militar es de 1.674.500. Posee 706 aparatos en su fuerza aérea (43 aviones de combate), además de 437 tanques y 110 barcos.

España, puesto 19º

Nuestro país ha entrado entre los 20 primeros ejércitos más poderosos del mundo y eso que el presupuesto apenas ha variado respecto a 2019. España gasta en su defensa 11.189 millones de dólares, mucho menos que los que le anteceden en la lista: Israel, Australia, Alemania, Indonesia, Irán, Turquía, Egipto, Italia, Brasil...

La mayor porción del presupuesto de Defensa español (el 57%), como el resto de los aliados, es para gastos de personal

El presupuesto español es 7,8% mayor que el de 2021. Sin embargo, la OTAN cifra ese gasto en 13.203 millones al incluir pensiones de militares y civiles del Ministerio y otros conceptos, lo que representa el 1,01% del PIB. Pedro Sánchez se ha comprometido a alcanzar el 2% del PIB en 2029.

Portaaviones 'Juan Carlos I' MINISTERIO DE DEFENSA

Nuestro ejército los componen unos 215.000 hombres y mujeres. Se ocupan de una fuerza aérea con 522 aeronaves (136 aviones de combate), 327 tanques y 46 barcos (un portaaviones).

Esto último es lo más destacado de nuestras fuerzas armadas. Sólo 8 países del mundo tienen portaaviones y España es uno de ellos, aunque sólo tengamos uno, como Rusia, India o Francia. Dos poseen China, Italia, Reino Unido. Y por encima de todos, EE UU con once.

El objetivo de los miembros de la OTAN es destinar un 20% del gasto en Defensa a equipamiento y España ya dedica el 26,2%

La mayor porción del presupuesto de Defensa español, como ocurre con el resto de los aliados, se dirige a cubrir los gastos de personal (57,2%), mientras que el 15,9% se destina a operaciones y mantenimiento y el 0,8% a infraestructuras.

Dos cazas Eurofighter españoles, en la misión de la OTAN en el Báltico. EUROPA PRESS - Archivo

El objetivo marcado por los aliados es destinar un 20% del gasto total en Defensa a equipamiento y España dedica el 26,2%, según el último informe anual de la OTAN hecho público ante la celebración de la reciente Cumbre de Madrid.

Según el Ministerio de Defensa, España tendrá que gastar en preparar y adiestrar a sus militares para tener más efectivos disponibles tras la decisión de la OTAN de aumentar de 40.000 a más de 300.000 los soldados de tropa de alta disponibilidad.