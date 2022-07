CCOO denuncia sobrecàrrega de treball en les urgències del departament Arnau-Llíria

"Els metges i metgesses d'urgències dels hospitals Arnau i Llíria s'enfronten a una major càrrega de treball a causa de la falta de personal per a cobrir les vacances, a l'augment de casos de la Covid-19 i a l'increment de població a l'estiu de determinades localitats que abasten aquests departaments".

A més, el sindicat adverteix en un comunicat que en el servici d'urgències de l'Hospital de Llíria hi ha facultatius que amb la mateixa titulació i funcions tenen diferents tipus de contractes: "Els que tenen el denominat contracte d''atenció continuada' realitzen més hores de les quals els corresponen i amb retribucions inferiors a les dels companys que tenen una altra modalitat de contracte".

En eixe mateix hospital, alerta, el personal facultatiu denúncia que falten uns set metges per cobrir, que "assumeixen torns de 24 hores sense descansos i amb un únic dia lliure entre guàrdies".

Per a la central sindical, tot açò reflecteix que la direcció mèdica ha demostrat poca capacitat de previsió i organització, "una lamentable situació que perjudica la salut dels professionals, provoca fugides a altres comunitats autònomes o països amb millors condicions laborals i, al seu torn, la falta de personal redunda negativament en l'atenció de la població".

I recorda: "Després de dos llargs anys de pandèmia, que han suposat un gran esforç i esgotament per a tot el personal de la sanitat, l'administració segueix sense valorar als professionals que han lluitat contra el virus cara a cara, fins i tot sense els mitjans adequats per a evitar els contagis".

Per tot açò, CCOO exigeix a la Conselleria de Sanitat l'augment de plantilles estructurals dels servicis d'urgències del departament Arnau-Llíria per a aconseguir els nivells de qualitat que hi ha en altres països de la Unió Europea i que s'eliminen els "precaris" contractes d'atenció continuada.