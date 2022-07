Sanjuán preveu per a 2023 un nou pressupost municipal "històric" i assumir la pujada de preus sense ajustos

Sanjuán s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local. El responsable municipal ha comentat que ja s'ha iniciat el procés d'elaboració del pressupost de l'Ajuntament per al pròxim exercici.

El titular d'Hisenda ha destacat que l'executiu local -format per Compromís i PSPV- té per costum aprovar el pressupost" ràpid, de manera que converteix el consistori valencià en "una de les primeres corporacions d'Espanya" a traure avant els seus comptes. Ha manifestat que espera que el valencià siga una altra vegada "el primer gran ajuntament a aprovar-ho".

Borja Sanjuán ha detallat que s'ha traslladat ja als diferents servicis municipals les normes per a l'elaboració dels pressupostos de 2023. "Aquest govern té un bon costum que és ser una de les primeres corporacions d'Espanya que aprova el seu pressupost municipal any rere any", ha plantejat.

L'edil ha avançat que s'espera "un pressupost que s'estabilitze en eixes xifres de pressupost històric que ja es va aprovar l'any anterior". Ha recordat que el de 2022, "per primera vegada va superar els 1.00 milions d'euros".

Així mateix, ha asseverat que "el que se'n va a fer és una previsió pressupostària de tots aquells increments de costos que estan derivats d'aquesta situació de crisi per la guerra d'Ucraïna i la inflació".

Sanjuán ha assegurat que els pressupostos han portat "una senda de sanejament molt important que l'exercici anterior va permetre dur a terme un impuls històric a la inversió". "Est és el primer any en la història d'aquest ajuntament en què hi ha més pressupost d'inversions que deute total. En el següent any ens permetrà assumir, sense haver de fer ajustos pressupostaris, les conseqüències de la pujada de preus", ha comentat.