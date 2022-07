El València CF garanteix que solucionarà "tots els problemes" per a acabar el nou Mestalla: "Estem preparats"

Així ho ha anunciat la representant del màxim accionista del València CF, Layhoon Chan, en una roda de premsa aquest divendres a Mestalla, en la qual ha insistit que l'estadi "és part del club" i que en totes les reunions mantingudes durant les últimes setmanes amb representants de la Generalitat i l'Ajuntament de València "s'ha mantingut sempre el mateix esperit de trobar una solució".

En aquest sentit, ha assegurat que el club compta amb els recursos suficients per a acabar l'estadi, ja siga "amb els préstecs del CVC o través de tercers". Una posició que demostra, al seu juí, el fet que Meriton -accionista majoritari del club- "ja ha aportat més del que es va comprometre quan va adquirir" el València CF. "Està compromès a acabar l'estadi, amb el funcionament diari del club i amb el seu futur", ha incidit.

Layhoon ha defès el projecte presentat pel València CF -després de l'acord aconseguit aquest dijous amb l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, per a desbloquejar la construcció del futur estadi del club esportiu que passa per acceptar que el nou Mestalla dispose inicialment d'un aforament de 66.000 persones ampliables a 70.000- i ha assegurat que es tracta d'una solució "equilibrada" per a un projecte "molt important per al club i la ciutat".

La representant de l'entitat esportiva ha destacat els "avanços" aconseguits després de les reunions de les últimes dos setmanes i ha valorat el "important" pas avance que suposen els acords aconseguits.

L'ESTADI, A L'ESTIU DE 2025

Com va anunciar aquest passat dijous Ribó i ha detallat Layhoon aquest divendres, el València CF s'ha compromès a acabar el nou Mestalla per a la temporada 2025/2026, i "podria obrir a l'estiu de 2025" si es concedeix la llicència "al més prompte possible", amb un aforament de 66.000 persones, ampliables fins a les 70.000 "per fases" i en un termini màxim de cinc mesos. La construcció s'allargaria entre 30 i 34 mesos "a partir de que s'entregue la llicència".

La responsable del club ha esmentat que des de l'Ajuntament es va insistir al club en la importància que l'estadi obrira amb 70.000 places. I ha argumentat: "Els hem dit que obrirem l'estadi amb 66.000 places, però si és la solució indispensable que cal complir, la complirem".

Així, les 66.000 places es podrien ampliar a 4.000 més en un termini de cinc mesos i "sense afectar al calendari de partits". Açò permetria acollir esdeveniments esportius de primer nivell com, per exemple, la Copa del món, una competició per a la qual el club ha mostrat a la Federació de Futbol el seu interés. L'estadi, a més, estarà "totalment equipat" per a la categoria 4 de la UEFA i tindrà un cost superior als 4.000 euros per seient, més que el Wanda Metropolità (3.500) i Sant Mamés (4.000).

A més, el club ha acordat amb l'Ajuntament que siga aquest últim qui construïsca el poliesportiu de Benicalap i el club "serà qui pague el seu cost", que serà de 5,7 milions més IVA, en total uns 6,9 milions.

Per tot açò, ha defès que el València està "preparat". "Encara no estem en el final però sí en un camí molt positiu", ha ressaltat.

En aquesta línia, la representant de l'entitat esportiva ha subratllat que el compromís de Meriton amb la finalització de l'estadi "no ha canviat en els últim huit anys" i ha remarcat que el màxim accionista està "compromès diàriament perquè el club seguisca avance". "Fa més de 15 anys es va començar a edificar l'estadi sense diners i sense ser el club propietari dels terrenys", ha apuntat.

"NO REPETIR ELS MATEIXOS ERRORS DEL PASSAT"

Layhoon ha indicat que han tingut "molta cautela" per a "no repetir els mateixos errors financers del passat" i ha apostat per una solució "equilibrada" per a l'estadi. "La prioritat són les exigències esportives alhora que preservar la viabilitat del club", ha assegurat. També ha esmentat la voluntat de vendre l'actual Mestalla, ja que "no té sentit tindre dos estadis".

Després de les trobades que Layhoon ha mantingut recentment amb el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), l'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), i amb la vicealcadesa de la capital valenciana i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez (PSPV), per a parlar de la construcció del nou estadi del club esportiu, ha explicat que tots ells li han traslladat el missatge "molt clar" que l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) "se cancel·larà i no hi haurà pròrroga".

No obstant açò, també ha indicat que els representants de les dos Administracions li han "deixat clar" que si el club "compleix totes les condicions" podrà mantindre "tots els beneficis que es deriven" de l'ATE. "He preguntat si hi havia alguna cosa que poguera fer per a frenar la caducitat de l'ATE i m'han respost que no, i així també amb la pròrroga, i que no hi ha gens més que fer en aquest sentit", ha postil·lat.

En aquest punt, ha expressat la seua disconformitat amb aquesta postura: "Sincerament, no entenc per què, i tampoc tinc clar com hem de procedir en relació a la llicència (...). Encara que està clar que hem de demostrar el nostre compromís davant les autoritats, la qual cosa és més important és demostrar-los que estem i hem estat disposats a complir l'ATE i aconseguir el projecte".

Layhoon Chan ha ressaltat que quan es va incorporar al club, "el primer" que va fer va ser negociar el conveni d'adquisició de terrenys i ha defès que durant els últims huit anys "no hem estat ociosos i hem trobat consultors immobiliaris, financers i comercials, i hem negociat amb possibles compradors". "Hem fet molts estudis del nou estadi i alhora intentat vendre el vell", ha valorat.

No obstant açò, ha lamentat que les circumstàncies i situacions han sigut "molt difícils", en part també per l'arribada de la pandèmia. "No és que nosaltres no hàgem volgut", ha defès.

De qualsevol manera, ha posat l'accent que a dia de hui, després de tot l'ocorregut anteriorment, el club està "preparat" per a iniciar el projecte per a acabar el nou estadi, al mateix temps que ha lamentat que "malgrat l'esforç pareix que no hàgem aconseguit molts progressos".