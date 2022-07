La Policia Nacional espera que "en 15 o 20 dies" puguen "normalitzar-se" les cites de DNI i passaport a la Comunitat

Així ho ha destacat aquest divendres, en declaracions als mig, el cap superior de Policia Nacional de la Comunitat, Jorge Martí, després de presentar al costat de la delegada del Govern a la Comunitat, Pilar Bernabé, l'Operació Estiu 2022 per a reforçar la plantilla policial durant l'època estival.

Martí ha ressaltat que "buidar la cita prèvia no és un procés immediat", al mateix temps que ha assenyalat que aquests retards "sempre ocorren en els mesos de juny i juliol, ja que tothom ix corrent". No obstant açò, ha reconegut que "potser enguany hagen sigut una mica més insidiosos, perquè s'arrosseguen les pròrrogues de caducitats de la pandèmia".

Quant al pla de xoc per a reduir aquests retards, ha subratllat que l'objectiu és "cobrir amb policies de reforç totes les vacants d'estiu al 100%", així com "incorporar hores extra de vesprada per a començar a buidar". "Hem d'anar desembossant tot aquest tap, però jo crec que en 15 o 20 dies ja podrem donar resposta a una cita normalitzada".

Per la seua banda, Pilar Bernabé ha remarcat que "en la voluntat de reforçar la plantilla de la Policia Nacional a l'estiu també està reforçar la plantilla en aquells servicis i àrees en els quals es necessita millorar el servici".

"Veurem en els pròxims dies la incorporació de nous efectius a les unitats de València, Alacant i Castelló, i, per descomptat, estic convençuda que derivarem agents a aquells espais en els quals considerem que hi ha més necessitat", ha conclòs.