Hay momentos en los que Brad Pitt no saluda a sus conocidos, pero no porque no le apetezca ni porque sea una persona antipática, sino por causas mayores. Y es que, según el actor, estos 'despistes' se deben a que sufre una discapacidad neurológica denominada prosopagnosia.

El intérprete estadounidense, de 58 años, es incapaz de identificar a personas de su entorno cercano al no poder reconocerlas. Sufre una especie de ceguera que impide a su cerebro procesar correctamente la información al cruzarse con rostros familiares, viéndolos difuminados.

En casos más graves, los pacientes son incapaces de reconocer sus propios rostros ante un espejo. Y, en multitud de ocasiones, deben acudir a señales identificativas como cicatrices, cortes de pelo o constituciones físicas determinadas para poder dibujar identidades.

"Mucha gente me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto. Creen que soy un engreído, un maleducado y un egocéntrico", explicó el artista a GQ.

De hecho, según el actor, "la cosa va a peor" cuando les dice "que contextualicen el momento" en el que se conocieron. "Así se ofenden aún más", lamentó, pues asegura que no todo el mundo le cree cuando les habla de esta dificultad.