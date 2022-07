Comença una campanya de promoció per a presentar les activitats del segon semestre de l'Any Fuster

En aquest sentit, la directora general de Promoció Institucional, María Fernanda Escribano, ha indicat que, des de Presidència de la Generalitat, la campanya "agafarà força al setembre, data a partir de la qual estan programats els actes més importants de l'Any Fuster, que arriba al seu culmen al mes de novembre amb la celebració de l'aniversari del seu naixement".

La comissió commemorativa de l''Any Joan Fuster' s'ha reunit aquest divendres per a acabar de perfilar la programació d'actes del segon semestre de 2022. Així mateix, ha acordat l'engegada de la web oficial que difondrà els actes i les iniciatives més rellevants relacionades amb l'escriptor valencià.

Per la seua banda, el comissionat per a la commemoració del centenari del naixement de Joan Fuster i director del comité executiu, Francesc Pérez, ha informat que, des de setembre fins al final de l'any, "realitzarem diverses activitats entre les quals destaquen una exposició en el Centre del Carmen de Cultura Contemporània (CCCC), que itinerará per diversos municipis de la Comunitat Valenciana i que està organitzada per la Conselleria de Cultura; un cicle de projeccions en la Filmoteca i de conferències i taules redones que es realitzaran en l'últim trimestre de l'any en l'IVAM".

A més del comissionat, la reunió ha explicat també amb la presència de la consellera de Cultura, Raquel Tamarit, la directora general del Llibre i Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura i Esport, María José Gálvez, el secretari autonòmic de Cultura, Ximo López, del secretari del Consell Valencià de Cultura, Jesús Huguet, i del comissionat adjunt, Salvador Ortells.

POPULARITZAR A FUSTER

Segons explica Francesc Pérez, aquesta programació "busca popularitzar la figura de l'escriptor i aproximar-la a les generacions més joves i a tota la població valenciana, així com potenciar la seua dimensió internacional".

Així mateix, el comissionat ha recordat que el Ministeri de Cultura també participa en aquesta commemoració a través de la promoció de Joan Fuster, al costat d'altres autors com Antonio de Nebrija, José Ferro i Gabriel Ferrater, en la Fira del Llibre de Frankfurt 2022, en la qual Espanya participa com Convidat d'Honor.

A més, el Ministeri de Cultura realitzarà un concurs de relats, en totes les llengües, per a menors de 25 anys i, al mes de novembre, un diàleg sobre l'obra de Fuster.

El comité executiu ha destacat la creació de la web oficial "creada per a difondre iniciatives rellevants relacionades amb l'Any Joan Fuster" i en la qual també es difondrà la programació d'activitats que es realitzarà a partir dels pròxims mesos.

Així, la web, posada en funcionament recentment, s'estructura en tres grans apartats: Programació, Informació destacada i Galeria i descargables. Dins de la informació destacada es poden trobar articles publicats per Joan Fuster en diferents mitjans de comunicació, primeres edicions de llibres i fullets que l'autor va publicar durant la seua vida i enllaços d'interés entre els quals es troba l'Espai Joan Fuster - Sueca.

El comité executiu està format per les persones que ostenten la Direcció general de Promoció Institucional, la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, la Direcció general del Llibre i del Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura i Esport, el secretariat del Consell Valencià de Cultura, el comissionat i el comissionat adjunt.