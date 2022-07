EUPV avisa el PSPV que votar contra la taxa turística seria "trencar la confiança" en el Botànic

"Votar en contra de la taxa turística significaria trencar la confiança entre socis de govern", recalca Estefania Blanes, portaveu de l'executiva d'aquest partit integrat en el grup parlamentari UP. La taxa turística consensuada pel Botànic s'aplicaria a partir de 2024 de forma voluntària per cada ajuntament.

En un comunicat, EUPV reclama el compliment dels acords 'botànics' firmats al desembre i emfatitza els aspectes positius de l'impost: "És voluntari, amb possibilitat d'aplicar moratòries i amb total autonomia dels municipis per a la seua implantació. S'ha de ratificar el compromís dels tres grups (PSPV-Compromís-UP) amb aquesta proposta".

També defèn que no es pot "privar" als municipis que així ho trien de fer ús d'ella: "Aprovar la taxa no suposa cap pèrdua de drets per a ningú, mentre que no fer-ho si que atempta contra l'autonomia municipal".

Recorda a més que aquest impost està vigent en les principals ciutats europees i que la quantia econòmica serà mínima en proporció al cost de les estades, amb el que al seu juí no desincentivarà el turisme.