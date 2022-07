Sanitat confirma 21 nous casos de pigota dels micos i la suma total ascendeix a 58 a la Comunitat Valenciana

D'aquesta manera, són 58 els casos positius registrats en aquest territori (25 a la província d'Alacant, 1 a la província de Castelló, 26 a la província de València i 6 no residents).

Europa ja ha comptabilitzat 5.949 casos de pigota dels micos, dels quals 1.256 s'han notificat a Espanya, segons les dades a 5 de juliol del Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les seues sigles en anglés) i l'Oficina Regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).