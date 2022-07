L'Operació Estiu 2022 reforça amb 580 agents la plantilla de Policia Nacional a la Comunitat fins al 31 d'agost

Aquestes dades incrementen en quasi un 70 per cent la dotació d'efectius policials pel que fa a la temporada anterior, una "xifra rècord" per a "mantindre i garantir la seguretat dels visitants de la Comunitat".

Aquest pla de reforç durant l'època estival ha sigut presentat aquest divendres per la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i el cap superior de Policia Nacional de la Comunitat, Jorge Martí.

Bernabé ha destacat que la Delegació del Govern a la Comunitat adoptarà "les mesures necessàries per a assegurar la coordinació amb els cossos de policies autonòmiques i locals amb l'objectiu d'optimitzar l'operativitat policial", i ha subratllat que es reforçarà la presència policial en "punts tan importants" com a aeroports, ports o zones de gran afluència turística com les platges, així com en les oficines d'atenció a persones estrangeres.

En aquesta línia, Jorge Martí ha avançat que la Policia Nacional patrullarà al costat d'agents estrangers -procedents de les Policies alemanya i italiana, entre unes altres-, al mateix temps que "es potenciarà la investigació i la tasca de la policia judicial". Tot açò, conjugat amb les mesures corresponents al vigent Nivell 4 d'alerta antiterrorista, establit en aplicació del Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista.

"Aquesta Operació Estiu respon l'interés del Ministeri de l'Interior per reforçar les zones del país on hi ha major afluència de turistes i, en aquest cas, la Comunitat ha de ser i és protagonista", ha recalcat Bernabé, alhora que ha ressaltat la "aposta clara i contundent del Govern d'Espanya per reforçar la seguretat i la llibertat de les persones perquè gaudisquen durant aquest estiu de la Comunitat".

L'Operació Estiu conjumina mesures operatives, de coordinació i organitzatives que el Ministeri de l'Interior a través de la Secretaria d'Estat de Seguretat articula per a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil -els efectius de la qual de reforç encara no s'han donat a conéixer- en aquelles comunitats receptores de turisme i que abasta una sèrie de plans com són Turisme Segur, Comerç Segur, o el Pla de Prevenció, Protecció i Resposta Antiterrorista.

"DONAR RESPOSTA AL TURISME"

El cap superior de Policia Nacional de la Comunitat ha detallat que l'Operació Estiu 2022 "és un compendi de procediments i ferramentes que té la Policia per a donar resposta al turisme, com un dels grans baluards econòmics a Espanya".

"Som una atracció turística pel que fa a altres punts d'altres països perquè oferim una seguretat única", ha expressat, i ha remarcat que "el que es tracta és d'aguantar eixa seguretat, i que no només siga la mateixa, sinó millor".

Martí ha descartat l'engegada de centre mòbils perquè, segons ha assenyalat, "no ofereixen l'atenció que deurien a causa de la caiguda dels sistemes i la dificultat de connexió amb els centres informàtics". No obstant açò, ha assegurat que es col·locaran punts fixos d'atenció als ciutadans.

DISPOSITIU A VALÈNCIA

En la ciutat de València, es reforçarà la presència d'agents en la franja costanera, que abasta les platges de les Arenes, el Cabanyal i la Malva-rosa. A més, davant l'arribada de turistes, es vigilaran els diferents mitjans de transport com les estacions ferroviàries, de Joaquín Sorolla, Nord i València-Cabanyal, i es prestarà especial atenció a l'aeroport de Manises, al port i l'estació d'autobusos.

Durant el desenvolupament de la campanya, intervindran diferents unitats policials, entre elles les Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana amb els Grups d'Atenció al Ciutadà (GAC), el Grup Operatiu de Resposta (GOR), les Unitats de Prevenció i Reacció (UPR), la Unitat Especial de Cavalleria i la Unitat Especial de Guies Canins.

També participaran diferents grups de Policia Judicial, de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres, Informació, Mig Aeris i la Brigada Mòbil que s'encarregarà de controlar l'estació d'AVE Joaquín Sorolla, la de Renfe Nord, l'estació d'autobusos i el port. A més, com és habitual quan existeix una notòria afluència de públic, intervindrà la Unitat d'Intervenció Policial (UIP).

Un dels objectius prioritaris de l'Operació Estiu 2022 és atendre a la prevenció de robatoris per a donar una resposta més eficaç a la delinqüència itinerant i afavorir l'afluència de turistes, així com oferir una ràpida reacció als robatoris en vivendes que podrien produir-se per l'absència dels seus propietaris durant l'estiu. Així mateix, s'intensificarà la informació a l'hora de reservar allotjaments i paquets turístics per a evitar la comissió d'estafes a través d'Internet.

PLA DE XOC CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS

D'altra banda, Pilar Bernabé ha anunciat que la Delegació del Govern de la Comunitat està elaborant "de manera coordinada" amb diferents institucions i administracions un pla de xoc contra les agressions sexuals que "posarà l'accent a abordar aquest problema que suposa una xacra social per a les dones, especialment les més joves, i que té molt a veure de cara a l'estiu, amb les festes dels pobles, els espais de concentració de gent i festivals".

La delegada del Govern ha afirmat que "ja ha començat a abordar aquesta qüestió" amb el cap de Policia Nacional per a "atendre a tot tipus d'agressions sexuals i violències contra les dones".

Al mateix temps, ha indicat que aquest dijous es va reunir amb la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, per a "treballar a reforçar la coordinació i col·laboració amb els punts violeta, que són absolutament imprescindibles, i augmentar i reforçar la presència policial".

"Hi ha un augment molt significatiu de la plantilla, suficient per a poder abordar en matèria de seguretat els reptes als quals ens enfrontem en aquesta temporada de l'any, entre els quals es troba aquesta línia, que para nosaltres és fonamental, que és abordar els delictes i les agressions sexuals".