Llancen una campanya per a previndre l'assetjament a les festes populars d'estiu dels municipis de l'Horta Sud

La iniciativa està especialment enfocada a les festes populars dels municipis de la comarca on es repartiran cartells, fullets i polseres per a conscienciar sobre aquesta problemàtica, ha informat l'entitat en un comunicat.

A més, mitjançant un codi QR es podrà accedir a una formació online sobre l'assetjament en els espais públics els principals objectius dels quals són saber identificar l'assetjament sexual i adquirir ferramentes per a poder enfrontar-ho.

El curs, que es realitzarà a través de la plataforma Moodle, es podrà fer durant tot l'estiu i una vegada completat s'obtindrà un certificat.

Durant les festes locals dels municipis es penjaran cartells amb els lemes de la campanya i es repartiran rètols amb diferents eslògans com 'No vull el teu xiulit' o 'Si tu assetges, jo reaccione!' per a fer-se fotos i pujar-les amb l'hashtag #NomésSíÉsSí.

La presidenta de la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat, Maribel Albalat, ha assenyalat que aquesta campanya "li dóna continuïtat a una sèrie d'iniciatives contra l'assetjament que es van iniciar amb els Punts Violeta, ja que l'entitat supramunicipal va crear en 2018 una xarxa de Punts Violetes en la comarca sota el lema #StopMasclisme".

Per la seua banda, el president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Jose Cabanes, ha destacat la importància d'aquest tipus d'iniciatives "i més en les festes populars, on acudeix la joventut que és important que estiga informada i tinga les ferramentes necessàries per a lluitar contra l'assetjament".