Torna el Mítics Festival de Castelló amb Loquillo, Fangoria i Los Secretos

El Mítics Festival de Castelló torna a la província després de l'èxit del 2019 però amb un canvi d'ubicació en l'edició d'enguany, se celebrarà en el Recinte Firal de Castelló, i comptarà amb la presència de Loquillo, Fangoria, Los Secretos, Kasparov i Amordemadre.

Durant 1 dia la capital de la plana comptarà amb la millor música pop-rock d'època dels 80 i 90 en un festival que portarà el millor del panorama nacional, segons ha informat l'organització de l'esdeveniment en un comunicat.

El festival se celebrarà el dissabte 1 d'octubre de 2022 en el Recinte de Fires i Mercats de Castelló, i ja compta amb més de 2.000 entrades venudes.

El festival acostarà artistes que d'una manera o una altra van marcar a determinades generacions. Així, Loquillo, acompanyat dels seus músics habituals, revolucionarà el recinte amb les seues cançons més mítiques i les cançons de l'últim disc 'El último clásico'.

Fangoria, composta per Alaska i Nacho Canut, farà gaudir dels seus himnes de tota la vida i presentaran el seu últim treball (2019), 'Extrapolaciones i dos respuestas'.

Los secretos, banda mítica del pop espanyol per excel·lència, realitzarà un repàs als seus més de 30 anys de carrera, i han sigut l'última incorporació del cartell per la no disponibilitat de Mikel Erentxun per a aquesta edició.

També es comptarà amb la presència de dos bandes Mítiques de Castelló com són Kasparov i Amordemadre. El festival comptarà amb diferents àrees d'oci, així com una Zona VIP que albergarà una sorpresa.