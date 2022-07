Escrivá diu que nacionalitzar les elèctriques "no està damunt de la taula per a res"

"Uf, no sé, no és del meu ram ni crec que siga un tema que estiga damunt de la taula per a res. No tinc responsabilitat sobre eixa àrea", s'ha limitat a contestar als periodistes en ser preguntat per aquesta opció.

Escrivá, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, no ha volgut aprofundir més en la possibilitat de nacionalitzar les elèctriques que reclamen veus del govern de coalició.

Fa uns dies, el portaveu d'Unides Podem en el Congrés, Pablo Echenique, va criticar els alts beneficis de les companyies elèctriques i va llançar que si la seua formació governar-se en solitari, s'estaria plantejant nacionalitzar a aquests "voltors". Açò sí, va recalcar que el PSOE mai acceptarà aquest tipus de plantejaments.