Escrivá desitja "sort" a Díaz amb la seua plataforma i no entra en si serà clau per a l'esquerra

Tampoc ha volgut entrar en si 'Sumar' serà clau perquè l'esquerra estiga forta a Espanya. "No diré res més sobre això", ha resolt als periodistes després d'una reunió de diverses hores amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i membres del govern valencià.

"Sí, li desitge sort, crec que sí. No tinc res a veure amb eixa plataforma, però crec que li desitge sort", ha declarat el ministre socialista.

A més, després d'explicar que no ha contactat amb la vicepresidenta per a parlar de 'Sumar', ha destacat que parlen "molt, constantment" perquè el seu ministeri i el de Treball estan relacionats: "Treballem sempre bé, la nostra comunicació és contínua com no pot ser d'una altra manera".