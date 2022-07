Mor Kibo, l'elefant mascle de Bioparc

A Europa només altres dos mascles, amb 45 i 47 anys, li han superat en edat. L'elefant va morir de manera sobtada durant la nit. El dia anterior l'activitat de l'animal es va desenvolupar amb absoluta normalitat i es trobava perfectament.

A primera hora del matí, amb l'inici de les rutines diàries de control, es va trobar mort a l'animal. De manera immediata es va engegar un protocol especial amb tot l'equip tècnic i veterinari del parc al que es va unir un grup de professors de la Unitat d'Histologia i Anatomia Patològica de la Facultat de Veterinària de la Universitat CEU Cardenal Herrera i pertanyents a l'Institut d'Investigació en Ciències Biomèdiques.

L'autòpsia s'ha desenvolupat per un conjunt especialitzat de 20 professionals sense trobar cap evidència, per la qual cosa s'està realitzant una profunda anàlisi de les mostres, així com estudis histopatològics, microbiològics i moleculars, amb la finalitat de determinar la causa de la mort.

Kibo va nàixer a Hannover (Alemanya) i va arribar a Bioparc València en 2013 procedent de Boras (Suècia) per recomanació del Programa Europeu de Reproducció d'Espècies Amenaçades (EEP) de l'elefant africà (loxodonta africana) per a conviure amb set individus, sis femelles i un mascle més jove.

Aquesta emblemàtica espècie ha patit una disminució de més del 60% de la seua població en l'última dècada i està inclosa com a Vulnerable a l'extinció en la Llista Vermella de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa).

Kibo era perfectament recognoscible per la seua impressionant grandària i per tindre només un clau i en aquests anys, el seu singular caràcter havia aconseguit que fóra un animal especialment volgut i admirat per l'equip que s'ocupava cada dia de les seues cures.