Detingut un jove per agredir la seua mare i deixar inconscient a la parella d'ella després d'una discussió

L'arrestat també va ferir un agent de la patrulla que es va acostar fins al domicili del carrer Reina Victòria per a atendre la disputa de la qual van alertar els veïns, els qui van escoltar a un bebé plorar.

Els fets van ocórrer el passat 25 de juny, al voltant de les onze de la nit. Una vegada en el portal de l'edifici residencial, els agents van trobar a un home visiblement nerviós amb intenció d'eixir de l'immoble. No obstant açò, quan va ser preguntat si tenia relació amb el succés comunicat al 092, ell va indicar desconéixer-ho i provindre d'una planta concreta, la qual cosa va alçar sospites, segons un comunicat municipal.

Per açò, li van sol·licitar acompanyar-lo fins al seu pis, petició a la qual va accedir. Però, en entrar en l'ascensor, de manera sorprenent va espentar a un dels agents i va tractar d'escapar, moment en el qual ell va reaccionar amb gran violència, tirant per les escales al policia i aconseguint el carrer, iniciant així la companya de l'agent agredit una persecució a peu.

Amb el suport d'una segona unitat, els efectius van aconseguir detindre al jove a uns carrers de distància, qui va posar gran resistència. En tornar al domicili, els agents van trobar a la mare de l'agressor amb el pòmul enrogit i amb un bebé als braços, qui va explicar que tot va ser motivat per una discussió domèstica a l'habitatge en què ella conviu amb la seua parella i els seus tres fills.

CLAU TIPUS "MATALEÓN"

L'arrestat, que va reaccionar "amb gran agressivitat", segons va explicar als policies, la va colpejar i va espentar. D'altra banda, en un dels dormitoris es va trobar a la parella de la mare al terra i seminconscient. Malgrat açò, les patrulles van aconseguir parlar amb ell, qui va manifestar haver sigut igualment agredit pel jove, el qual presumptament li hauria agarrat del coll amb una clau tipus "mataleón", per la qual cosa va perdre el coneixement.

Així, els agents van observar que, efectivament, l'home presentava marques i blaus al coll i als genolls. El jove va ser detingut i traslladat a dependències policials. Per la seua banda, l'agent agredit en el replanell de l'edifici va ser atès per les contusions de la caiguda per les escales i va rebre punts de sutura pel xoc contra el sòl.