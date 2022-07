Morgan: "La idea es que esto dure lo máximo posible y seguir siendo felices"

El grupo madrileño Morgan espera que su camino dure "lo máximo posible" y seguir siendo felices con lo que hacen, como explica el batería de la banda, Ekain Elorza, en una entrevista con Efe con motivo de su concierto en el Festival del Castillo de Aínsa (Huesca) de este sábado.

Este sábado actúan en el castillo de Aínsa, ¿qué supone tocar en un entorno tan particular como ese?

Estamos deseándolo. La verdad es que hemos visto fotos del sitio y nos parece espectacular. Nos gusta tocar en la naturaleza, en sitios bonitos. Cuando nos llegó el correo del castillo de Aínsa, del festival, vimos claro que queríamos ir. Nuestros discos siempre han tenido sitios que tienen que ver con la naturaleza y nos sentimos cómodos en entornos así.

Ha pasado cerca de un año de la publicación de 'The River and the Stone', su último LP. ¿Qué conclusiones sacan de este trabajo? ¿Se sienten cómodos con él?Sí. La verdad es que el momento de composición fue muy bonito, lo disfrutamos mucho porque estuvimos todos conviviendo juntos en una casa y tenemos muy buen recuerdo del proceso de creación, de la grabación y de la gira de teatros que hicimos en otoño e invierno; fue diferente a todo lo que estábamos haciendo, más íntimo. Hacer una gira exclusivamente de teatros es algo que nunca habíamos hecho y el balance es muy positivo. Ahora que hemos pasado a hacer los pabellones con Fito (Cabrales), ves cómo las canciones funcionan tanto en un sitio como en otro. El balance es muy bueno.

En el último disco tienen temas como ‘Paranoid Fall’, una canción muy potente, con un sonido más duro de lo acostumbrado en Morgan...Es un tipo de canción que todavía no habíamos explorado mucho, pero que es muy cercano a nosotros. No es algo que se nos haga raro. Es natural para nosotros que una canción así esté en un disco y de hecho es de las pocas que hemos tocado desde el primer día. Del disco nuevo, es de las fijas que va a estar en el repertorio durante bastante tiempo, yo creo. Para festivales y sitios grandes, funciona muy bien.

Me decía que antes de lanzar el último disco, la banda se juntó en la pandemia, ¿cómo resultó esa experiencia?Muy bonita, porque justo terminamos la gira del anterior disco en febrero y nos pilló el confinamiento en nuestras vacaciones. Teníamos pensado juntarnos en junio y en cuanto nos dejaron movernos, tomamos la decisión de que, tal y como estaba el ambiente, lo mejor era convivir en una misma casa. Estuvimos como seis meses o así. Hicimos piña, experimentamos mucho, probamos cosas nuevas… no teníamos la presión del tiempo y decidimos experimentar. A raíz de ello, vimos nuevos caminos que podíamos explorar en un futuro o en ese mismo momento. Fue una época de aprendizaje, sin duda.

Si pertenecer a un grupo ya supone cierto ejercicio de convivencia, ¿esto fue una inmersión total?Sí, pero bueno, por suerte, somos amigos desde hace años, bastante antes de montar la banda. Nos conocemos muy bien y sabemos en qué momento darnos un respiro. En ese sentido, no ha habido ningún problema.



Venían de un periodo bastante productivo, casi 200 conciertos con la gira del anterior largo, 'Air', cinco premios de la Música Independiente…Sí. A partir de 2017 fue un no parar, tres años de trabajo constante y de crecimiento muy tranquilo, muy poco a poco, pero siempre creciendo. Justo en el momento en el que paramos, necesitábamos unas vacaciones y, bueno, nos tocó a todo el mundo.



A 2021 llegó Morgan con el nuevo LP y también con su disco en directo, Live at Circo Price, ¿están contentos con el resultado de este trabajo en vivo?Sí. De hecho, lo grabamos en su día y no es que lo tuviésemos olvidado, pero es una de esas cosas que tienes pendientes. Fue, precisamente, en un día de ensayo en la casa -que compartió el grupo en 2020- cuando lo escuchamos y nos dimos cuenta de que estaba muy bien. Cuando lo lanzamos -en febrero de 2021-, vimos que era el momento perfecto para recordar lo que era un concierto en vivo, porque todos llevábamos unos cuantos meses sin poder disfrutar de nada. Nos pareció un buen detalle para la gente que nos sigue, y para nosotros también, por recordar lo que habíamos hecho unos años atrás.



De hecho, Morgan cumple este año una década, ¿qué balance hace de estos 10 años?Pues imagínate, una locura. Conocíamos a Nina -De Juan, la vocalista- desde hace un montón y recuerdo cómo quedamos para tomar unas cañas y ver qué canciones tenía. Empezamos con tres, luego trajo la cuarta, la quinta, la sexta… y cómo algo tan inocente, pequeño y sencillo de quedar tres amigos para arreglar unas cancioncitas que tenía Nina, en lo que se ha convertido; en nuestro modo de vida y todas las cosas que nos ha pasado. Si te pones a pensarlo, realmente, es increíble.



¿Y qué camino quieren seguir?La idea es que esto dure lo máximo posible y seguir siendo felices con lo que hacemos, no agobiarnos y, si hay momentos en los que hay que parar, pues se para. Y en los momentos en los que hay que apretar, se aprieta. Pero intentar conservar la amistad que tenemos, primero, y, sin volvernos locos, ir dando los pasos que haya que dar para que todos seamos felices y seguir haciendo discos, buenas canciones y buenos conciertos. Que dure lo que tenga que durar. A partir de marzo del año que viene, ya veremos qué pasa, si seguimos tocando, si paramos, si decidimos componer o grabar.