Braina designa als membres de la nova Junta de Festes de Castelló amb quatre coordinadors

El regidor de Festes i president del Patronat Municipal de Festes de Castelló, Omar Braina, ha designat aquest divendres als membres de la nova Junta de Festes, que treballarà com a òrgan de col·laboració del patronat.

Sobre la base dels nous estatuts del Patronat Municipal de Festes que han entrat en vigor aquesta setmana després de ser aprovats per majoria en el ple municipal del passat mes de maig, el president del Patronat ostentarà la presidència de la junta, i ha designat a la resta de l'equip, en el qual figuren quatre coordinadors -d'infraestructures, programació, protocol i altres festes de la ciutat-, una responsable de l'àrea d'organització i 24 vocals.

"La nova Junta de Festes de Castelló conjumina experiència, currículum fester i confiança", ha explicat Braina. "És una junta en la qual repeteixen moltes de les persones que han estat treballant des de la comissió de festes del 75º aniversari, en uns anys molt complicats amb dos edicions de Magdalena que no es van poder celebrar", ha apuntat l'edil.

A més, ha assenyalat que s'ha inclòs a bona part d'els qui van presentar la seua candidatura a través del procés obert a tots els col·lectius relacionats amb les festes de Castelló, persones que -segons ha dit- coneixen i estan implicades directament en els festejos.

Així, la composició de la nova Junta de Festes queda amb Omar Braina en la Presidència, Jorge Martín com a coordinador d'infraestructures, Javier Roig com a coordinador de programació, Carolina Beltrán com a coordinadora de protocol, Lorena Gamir com a coordinadora d'altres festes de la ciutat, i Valeria Torregrosa com a responsable de l'àrea d'organització.

A més, els vocals són Ana Belén Nieto, Ana Cazorla, Anabel Arnau, Antonio Escuin, Antonio Jaime Sánchez, Carla Font, Dídac García, Francisco José Pastor, Jessica Paulano, José Vicente Álvarez, Juan Manuel Cerdán, Juan Ramón Vicent, Lidón Ribera, María José Viciano, Miguel Navarro, Natividad Chiva, Pablo Sanahuja, Patricia Lucas, Pepe Ferrer, Raúl Martí, Rebeca Barberán, Rosana Montañés, Xose Filgueira i Adrián Nebot.