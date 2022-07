Benjamín Lorente: "A veces se pierde el foco y hay que recuperar al cliente"

La reducción de costes se está convirtiendo en una prioridad para las empresas en el actual escenario de inflación. El consultor valenciano Benjamín Lorente las visita para hacerlo de forma estructural, poniendo en el centro al cliente.

¿En qué consiste su metodología?Hay dos conocidas que he ido combinando a lo largo de estos años. Una es VAVE, de origen norteamericano y que incluso el gobierno de Estados Unidos obliga a adoptar en el diseño y construcción de obras públicas para asegurar que el dinero de los ciudadanos se gasta correctamente. La segunda es Design Thinking, bastante conocida, dirigida a entender lo que necesita el usuario con un taller y un ensayo con equipo mutidisciplinar. Ambas, combinadas, hacen entender por qué se diseñan así los componentes y si hacen lo que deberían.

¿Puede poner un ejemplo?El típico ventilador de aspas. ¿Qué hace? Mueve aire, pero desde esta perspectiva se plantea que no hay por qué hacerlo con aspas tradicionales y han inventado el famoso ventilador sin aspas. Te hace analizar este proceso, todo lo que tienes en tu producto, para qué vale, si puedes hacerlo de otra manera, si es eficiente y si cumple las expectativas de los usuarios. Eso es lo que hago en cada empresa a la que voy.

¿Repensar el producto y pensar más en el cliente que en el proceso en sí?Exacto. Todas las empresas, de alguna manera, han nacido startups: alguien tiene una idea brillante, la lleva a cabo, aquello se convierte en un producto que se vende, la empresa empieza a crecer y se empiezan a crear departamentos. Exagerando un poco, llega un punto en que me obsesiono tanto en hacerlo tan eficiente y en que el producto cueste menos que empiezas a olvidar por qué narices hiciste aquello. Te obsesionas con la eficiencia (que hay que hacerlo para reducir costes) y acabas perdiendo el foco en el cliente, y eso hay que recuperarlo.

¿Ahí es donde encajaría el enfoque la reducción de costes?Sí. Yo soy un moderador. Voy a una empresa, monto un equipo multidisciplinar de gente suya, y en ocasiones, dependiendo del tipo de producto o servicios, se invita a proveedores o técnicos de otros sitios, como expertos universitarios. Lo normal es sacar un 10% de mejora de coste de producto en cada ejercicio. En el último taller que he hecho con una empresa valenciana he sacado un 15% y hemos destinado un 3% a mejorar la experiencia de usuario.



El producto acaba siendo más barato y eficiente encarado al usuario porque he destinado un 3% a mejorar lo que él necesita. Esa es la media, los que van mal están en el 4-5%, y hay barbaridades muy ocasionales de hasta el 25%.