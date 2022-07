Mas reitera que no s'ha eliminat el 'Menjar a casa' i insta Mazón a atendre qüestions que són de la seua competència

Així ho ha indicat aquest divendres en la roda de premsa posterior al Consell, en ser preguntada per aquest programa, del que Mazón ha acusat aquesta setmana a la Generalitat d'"abandonar" els programes i de "renunciar a ajudar els ajuntaments i a les persones".

Mas ha afirmat que ja ha explicat "per activa i passiva" que la Generalitat destinarà els anys 2022, 2023 i 2024 un total de 7,7 milions d'euros a aquest programa per a reestructurar el seu funcionament amb la nova llei.

En aquesta línia, ha subratllat que fa un any es va avisar als Ajuntaments, que utilitzen aquest servici i una de la part de la qual subvencionen, que el sistema intern "anava a canviar" i se'ls donava totes les facilitats "per a adaptar-se fins a arribar al que estem ara", que és "atorgar el contracte programa" de quatre anys, per a donar recursos econòmics i estabilitat als consistoris "com mai l'han tingut en la gestió de les competències compartides, que és el que estaven sol·licitant.

"No sé quina és la proposta del PP", ha dit, perquè, segons ha afegit, no els ha demanat informació per a poder fer eixes declaracions. "Mazón té molt treball per a fer en Diputació i hauria d'estar més temps exercint de president per a atendre qüestions que són obligatòries per a ell, com les quals plantejava la Interventora de la Diputació, que diu que l'execució pressupostària és la pitjor del decenni", li ha retret la consellera.

Al seu juí, el president de la Diputació d'Alacant "té treball suficient per a estar entretingut en açò i no per a potenciar el discurs de la por entre les persones vulnerables que ja ho estan passant molt mal", ha conclòs.