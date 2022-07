Mas, sobre la taxa turística: "No crec que haja d'haver-hi cap problema perquè s'aprove el dijous"

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha apuntat que hi ha un acord entre els tres grups que sustenten al Botànic en Les Corts per a aprovar la taxa turística i ha manifestat: "No crec que haja d'haver-hi cap problema perquè s'aprove el dijous" en el ple.