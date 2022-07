Gómez apel·la a la "prudència" per a parlar del nou Mestalla després de tres propostes que no s'han materialitzat

La també portaveu socialista en el consistori ha considerat que s'ha d'esperar a veure què projecte presenta realment l'entitat esportiva i ha rebutjat ser portaveu de Meriton, l'empresa accionista majoritària del València CF.

"No m'han triat per a fer anuncis, sí per a verificar que es compleixen les obligacions", ha subratllat Gómez en al·lusió a l'anunci fet aquest dijous per l'alcalde, Joan Ribó (Compromís) sobre el principi d'acord que ha aconseguit amb els responsables de club esportiu per a desbloquejar la construcció del futur estadi.

Gómez s'ha pronunciat així en la roda de premsa que ha oferit per a parlar del canal d'accés ferroviari a la ciutat, preguntada per eixe anunci de Ribó sobre una nova proposta per al futur Mestalla.

El primer edil va avançar, després de reunir-se amb responsables del València CF, que l'acord passa per acceptar que el nou Mestalla dispose inicialment d'un aforament per a 66.000 persones ampliable a 70.000 i va apuntar que eixe plantejament es fa "tenint clar que tots els servicis secundaris" del camp "estigueren preparats" i que eixa ampliació es poguera fer "en un termini màxim de cinc mesos".

El club va plantejar que l'estadi estiga acabat a l'inici de la temporada de 2025 i el primer edil es va mostrar "convençut" que podrà ser si es compleixen "tots els terminis". "Ja és el tercer anunci que ve Meriton a fer a l'Ajuntament i els previs no s'han materialitzat en res", ha ressaltat la vicealcaldesa.

Després d'açò, ha dit que sent "refredar una mica els ànims" després de l'anunciat aquest dijous per Joan Ribó i ha apuntat que "Meriton hauria de ser sinònim de prudència per part dels dirigents públics".

Gómez ha recordat que abans de reunir-se amb l'alcalde aquest dijous, la representant del màxim accionista del València CF, Layhoon Chan, es va entrevistar amb ella fa uns dies i ha explicat que li va presentar "la mateixa proposta". Ha indicat que no se li ha ocorregut "fer cap anunci en nom de l'empresa" perquè ella, com a responsable municipal, representa "als valencians, als interessos públics, i no a una empresa que té els seus propis interessos" i que compta amb "falta de credibilitat en aquest assumpte".

"La meua tasca com a responsable públic no és fer anuncis d'empreses privades sinó vigilar que complisca" les obligacions adquirides amb les administracions valencianes i amb la ciutat respecte a la construcció del nou Mestalla, ha reiterat. "Jo no sóc portaveu de Meriton, sí dels valencians", ha postil·lat.

"Fa just un any es va anunciar, i va anunciar l'alcalde, que s'anava a fer el poliesportiu -de Benicalap, compromís del València CF en traslladar el seu estadi a eixe barri-. La primera proposta no tenia parets, ni servicis pràcticament, ni aire condicionat", ha exposat, a més d'afirmar que així no es podia prorrogar l'ATE vinculada al vell camp i l'edificació del nou i ha ressaltat que es va instar a "complir amb les obligacions" arreplegades en ella.

Gómez ha comentat també que posteriorment, es va anunciar "com a el millor estadi" un de 45.000 espectadors, "més xicotet que l'actual Mestalla", en el qual "quasi la meitat" de l'espai "quedava buit i sense acabar". "També es va fer un gran anunci dient que Meriton havia presentat el millor estadi. No es va materialitzar en res", ha censurat.

Igualment, ha agregat que a més "Ribó va anunciar que les obres s'iniciarien al setembre i octubre d'enguany" i ha ressaltat que no ha sigut així i ha afirmat que ara arriba "el tercer anunci".

"SEGUIREM ESPENTANT"

La responsable municipal ha valorat que "afortunadament i gràcies a l'exigència i pressió d'uns pocs dirigents polítics perquè el València CF complisca les obligacions de l'ATE", el club "s'ha anat acostant les obligacions subscrites". "Seguirem espentant i pressionant perquè s'acabe" el nou estadi i "s'acoste eixes 70.000 places" que es reclamen.

Sandra Gómez ha precisat que el futur camp de futbol ha de comptar també amb museu, seu social i altres dependències "que estan a l'ATE" perquè l'entitat puga comptar amb "drets -urbanístics- i plusvàlues".

La vicealcaldesa ha afegit que li sorprèn que es tornen a "cometre els mateixos errors" que amb anuncis passats i ha rebutjat que "la credibilitat d'un dirigent" públic quede "en mà d'empreses privades", a més de subratllar que preferix ser "prudent" i "esperar a veure què es presenta realment" per part del club.

A continuació, ha indicat que ja s'ha constatat que l'anunciat no es correspon amb el presentat i ha dit que l'Ajuntament s'ha donat "compte que del que s'anuncia al que es fa hi ha un gran tros". Ha parlat així de 49.000 places i no de 70.000, d'un estalvi per al València CF de "més de 10 milions" d'euros amb el nou anunci i un espai "sense acabar".

"Tot això és el que anem a valorar. No val presentar qualsevol cosa", ha assegurat la titular de Desenvolupament i Renovació Urbana, que ha dit que es parla de "un projecte bastant pitjor i bastant més barat tenint en compte la pujada dels materials i que hi ha més espai sense acabar".

"MASSA ÀNSIA"

Gómez ha insistit a demanar prudència i ha considerat que "hi ha massa ànsia -ha recordat que s'està a un any de les eleccions- per part d'algun partit polític de fer contínuament anuncis que des del punt de vista de la responsabilitat pública i de qui representa els interessos d'una ciutat i dels valencians està fora de lloc totalment", ha afegit.

L'edil ha lamentat que hi haja per part d'alguns "ànsia de tancar" l'assumpte "de qualsevol manera" i ha optat per defendre "el màxim per a la ciutat". "No hi ha res presentat. És només un anunci que ni ha fet la propietat. És la tercera vegada que s'espenta al fet que l'alcalde faça anuncis de Meriton. Tres anuncis ja i cap materialitzat", ha exposat la vicealcaldesa.

"Hem d'esperar a veure què es presenta" definitivament, ha repetit, alhora que ha dit que a més d'analitzar el nombre de localitats s'ha d'estudiar "el projecte en conjunt".