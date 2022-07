Carlos Mazón serà el pregoner de les festes de Santa Pola

Així ho ha anunciat aquest divendres l'alcaldessa de la localitat, Loreto Serrano, en un acte celebrat en el Saló de Plens de l'Ajuntament en el qual ha participat la corporació municipal i el propi Mazón, qui s'ha mostrat molt il·lusionat davant el que ha qualificat com "un honor i un repte", informa la Diputació.

La primera edil ha argumentat l'elecció de Mazón com el 50 pregoner de les festes de la localitat pel suport que sempre ha oferit des de la institució provincial al municipi. "Enguany es commemora el 200 aniversari de la Diputació i volem reconéixer el suport incondicional que sempre ha rebut aquest Ajuntament per part d'aquesta institució i, especialment, del seu president, reforçant la nostra capacitat en la prestació dels servicis als ciutadans", ha indicat Serrano durant la lectura de l'acord de nomenament.

El 31 d'agost tindrà lloc la lectura del pregó amb el qual es donarà el tret d'eixida a les festes patronals de 2022, que se celebren de el 1 al 8 de setembre. El president de la Diputació ha agraït el nomenament i encara que ha manifestat que "des del punt de vista personal un no sent que se senta acreditat per a rebre tal distinció, és un honor rebre-ho en representació de la institució que m'honre a presidir just quan es compleixen 200 anys de la seua existència".

"Assumisc, no amb falta d'humilitat, però sí amb una gran responsabilitat per la institució a la qual amb gran orgull represente, aquest nomenament que suposa per a mi tot un honor, però també un repte", ha indicat el president, qui ha agraït igualment l'"afecte" que sempre li han demostrat els veïns i veïnes de Santa Pola.

El càrrec ha recaigut, com s'ha recordat durant l'acte al que s'han sumat el diputat Juan de Dios Navarro i pregoners anteriors, en personalitats tan reconegudes com els ex presidents del Govern Mariano Rajoy i José Luis Rodríguez Zapatero, l'ex ministre Francisco Fernández Ordoñez, l'ex alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván o l'escriptor i Premi Nobel de Literatura Camilo José Cela.