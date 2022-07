La Policia rescata un home desaparegut al Barranc de Teulada després de caure quan buscava canyes

Segons ha informat el consistori en un comunicat, l'home va desaparéixer al migdia d'aquest dijous en els voltants del barranc. La seua família va denunciar que s'havia marxat a per canyes, que anava amb un carret per a ajudar-se a caminar i que no havia tornat a casa.

Després d'aquesta informació, un agent de la Policia Local va visitar la zona i a un quilòmetre de la passarel·la, a la zona del Barranc de Teulada, va escoltar els crits desesperats d'una persona sol·licitant ajuda: "Socors, estic atrapat i no puc alçar-me".

La Policia va localitzar el lloc d'on procedien els crits i va acabar trobant ja de nit a l'home, molt cansat pels esforços realitzats, en un clot amb una branca grossa damunt del braç.

Finalment, els agents el van traslladar al Centre de Salut de Vilamarxant perquè fóra atès pels servicis sanitaris, ja que es trobava desorientat i amb blaus com a conseqüència de la caiguda en el forat.

Ciro Ferrer, regidor de Seguretat Ciutadana a Vilamarxant, ha felicitat la tasca de la Policia Local en aquest cas: "Gràcies a l'excel·lent treball de l'agent s'ha pogut localitzar la persona desapareguda després de moltes hores de cerca".

D'altra banda, Xavier Jorge, alcalde de Vilamarxant, ha mostrat la seua alegria per la resolució final: "La pròpia família ha agraït la tasca de la nostra policia, ja que després de buscar-lo per tot el municipi es temien el pitjor. Per sort, ha sigut localitzat en el Barranc de Teulada i tot s'ha quedat en un gran esglai", ha dit.