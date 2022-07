Fundació Bancaixa oferirà "la primera revisió sistemàtica" de la representació de la infància en Sorolla

El procés de muntatge de la mostra -realitzada amb la col·laboració del Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla- s'està desenvolupant aquests dies a València després de la recepció i desembalatge de les obres procedents de quasi 40 col·leccions públiques i privades de tota Espanya.

Entre elles figuren el Museu Sorolla, la Fundació Museu Sorolla, el Museu del Prado, la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, el Museu de Belles arts de Bilbao, el Museu de Belles arts d'Astúries, l'Ajuntament de València, la Col·lecció Esther Koplowitz, la Universitat Complutense de Madrid, la Col·lecció Fundació Santander, la Fundació Rodríguez Acosta, entre unes altres, i a les quals se sumen peces de la col·lecció de la Fundació Bancaixa, detalla aquesta entitat en un comunicat.

L'exposició que es presentarà el la capital valenciana compta amb un total de 86 obres, de les quals parteix d'elles es van exhibir en el Museu Sorolla de Madrid aquest mateix any, i que arriben ara a València en un conjunt ampliat.

ESCENES A LA VORA DEL MEDITERRANI

La tasca d'investigació prèvia ha permès reunir pintures que aborden els quadres més coneguts del pintor, les famoses escenes a la vora del Mediterrani, però que també presenta per primera vegada el públic alguns quadres de col·lecció particular "totalment inèdits".

Comisariada per les conservadores del Museu Sorolla, Sonia Martínez Requena i Covadonga Pitarch Angulo, amb la col·laboració de Blanca Pons-Sorolla en la selecció i ampliació d'obres realitzada per a València, la mostra s'inicia en el nucli de la intimitat familiar on les maternitats acaparen tot el protagonisme; passa per la representació magistral dels propis fills del pintor, obrint-se després a l'àmbit infantil de l'estatus social.

L'exposició abasta tot un món de faenes infantils, que no solament passen per les esperades del joc, el divertimento o l'estudi dels xiquets de les classes més adinerades, sinó també pel treball infantil o el desemparament dels xiquets de les classes més populars, sense eludir el revers de l'aquesta, la malaltia o la mortalitat infantil.

I finalitza, en la qual potser és la faceta "més representativa" de Sorolla: l'alegria de l'aigua i gaudi dels xiquets en les platges valencianes.