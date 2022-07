Compromís reclama els informes de pluralisme polític i social de la CVMC "als quals no es té accés des de 2020"

"Tant és així que l'últim informe sobre pluralitat política i social al que els grups parlamentaris van tindre accés va ser el del tercer trimestre de 2020", assenyala la diputada en un comunicat, en el qual subratlla que la realització i elevació d'aquests informes als grups "està lligat en el Contracte Programa, i totes i tots sabem en 2021 ho hem passat en blanc, sense contracte programa, i de moment encara no hem vist el relatiu a 2022, malgrat que estem a juliol".

Segons Àlvaro, "es tracta d'informes que, més enllà de reflectir la pluralitat política en À Punt i en la resta de mitjans públics valencians, també inclouen qüestions tan importants com l'ús de la llengua o els temes que preocupen a la ciutadania".

"I és ací on ens importa conéixer qual és la difusió que els mitjans valencians fan de temes que afecten a la ciutadania i qual és el seu coneixement", ha detallat la diputada de Compromís.

Per a Mònica Alvaro, "no podem permetre que el tindre accés o no a aquesta informació vital per als grups, però també per a la ciutadania, estiga condicionada en un contracte programa que, com ja hem vist, pot patir demores serioses com les quals venim travessant". A més, Àlvaro ha posat l'accent que és "una informació que podria interessar la ciutadania" i, per açò, demanen que "es publicite correctament".

"Fins i tot creiem que el cost d'aquests informes trimestrals hauria de desvincular-se d'À Punt per no llastrar el seu pressupost", apunta la diputada, que afig que la proposta també arreplega que la conselleria competent en matèria de l'audiovisual, i concretament la Direcció general de Relacions Informatives, "hauria de fer-se càrrec del cost i de la seua elevació als grups polítics i difusió a la ciutadania".