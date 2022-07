El PP proposa una declaració institucional en Les Corts per l'aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco

La declaració del PP proposa a les Corts sumar-se a la campanya 'La unidad a ti debida', promoguda per la Fundació Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversari del seu segrest i assassinat, en honor a la seua memòria i a la de totes les víctimes del terrorisme d'ETA; manifestar la necessitat que, per part de les institucions autonòmiques, commemoren els esdeveniments que al juliol de 1997, fa 25 anys, van tindre lloc en tota Espanya i que van ser protagonitzats per milions d'espanyols, "per a manifestar la indignació i la reprovació del segrest i assassinat" de l'edil del PP.

Així mateix, proposa manifestar "la necessitat de recordar i homenatjar a totes les víctimes del terrorisme referencia ètica i política del nostre sistema constitucional, que simbolitzen la defensa de la Llibertat i de l'Estat de dret; exigir "per a totes les víctimes del terrorisme memòria, veritat, dignitat i justícia" i també mostrar la seua condemna "més ferma als atacs patits pel govern municipal de Pamplona per part de grups abertzales durant les festes de San Fermín" i traslladar tot el seu suport als agents ferits.

Finalment, proposa mostrar el seu rebuig "al pacte aconseguit pel Govern amb la formació política BILDU, hereus de la banda terrorista ETA, per a aprovar la nova Llei de Memòria Democràtica, per contribuir a la desmemoria, anar contra els acords de la Transició i encoratjar el relat d'els qui van atemptar contra la nostra convivència".