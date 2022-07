Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional continúan las labores de búsqueda en Jaca (Huesca) para dar con el presunto criminal francés que habría perpetrado un doble asesinato en su país de origen.

Con el objetivo de conocer un poco más el lugar en el que se encuentra oculto el presunto asesino, Espejo público ha contactado, este viernes, con Alberto Calvo, alpinista y experto en la zona donde podría encontrarse el fugitivo.

Calvo ha destacado que se trata de una zona protegida en la que, normalmente, se encuentran varios efectivos de protección. Por ello, el alpinista ha señalado que resulta extraño que no hayan dado ya con Cedric Tauleygne.

"Quiero pensar que la zona no es tan grande como para no encontrarle pronto", ha apuntado Alberto Calvo que, además, ha tratado de calmar a los vecinos de Jaca: "Creo que está más preocupado de que no le encuentren que de repetir sus crímenes".

Desde el plató, los colaboradores han señalado que, quizá, las autoridades podrían emplear drones para dar con el delincuente. Así, algunos de los presentes en el matinal de Antena 3 han agregado que existen drones con señal térmica capaces de distinguir entre el follaje a los animales y las personas.