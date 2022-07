Sis noves escoles infantils de la Generalitat arrancaran el curs amb 289 places gratuïtes en el tram de 0-3 anys

Es tracta de dos escoles infantils de nova creació, una d'elles al Perelló de Sueca i l'altra a Villar del Arzobispo. Els altres quatre centres són les escoles infantils de Càrcer, la Pobla Llarga, Senyera i Betxí, que passen a ser de titularitat de la Generalitat i, per tant, totalment gratuïtes en tots els trams d'edat, subratllen des del departament que dirigeix Raquel Tamarit.

Amb aquestes noves incorporacions, la xarxa d'escoles infantils de la Generalitat explicarà, al setembre, amb 60 centres, "quasi el doble de les 33 que hi havia en 2015", recalquen.

Concretament, estarà integrada per 26 escoles infantils situades en 17 municipis de la província d'Alacant; 8 en 7 municipis de Castelló i 26 repartides per 23 municipis de València.

La consellera d'Educació, Raquel Tamarit, destaca, en un comunicat, que "aquest increment d'escoles infantils públiques en les quals tots els trams d'edat entre els 0 i els 3 anys són gratuïts, se suma a la universalització del tram de 2-3 anys en totes les escoles infantils del nostre territori, siguen de titularitat pública o de titularitat privada".

ÀMBIT RURAL

"A més, és important tindre molt en compte que l'ampliació de la gratuïtat en tot el tram de 0-3 anys de les escoles infantils de la Generalitat segueix també el criteri de fer extensible aquesta xarxa pública, de manera específica, a l'àmbit rural, ja que quasi la meitat dels 27 nous centres que hem obert des de 2015 pertanyen a pobles de menys de 10.000 habitants".

Tres de les noves escoles infantils de la Generalitat per al curs que ve estan en pobles de la Ribera Alta. La de Càrcer compta amb tres unitats: una de 0-1 any, una d'1-2 anys i una altra de 2-3 anys, que sumen un total de 41 places escolars.

La de la Pobla Llarga, que es dirà EI Es Castell, disposa de 74 places repartides en 5 unitats: una de 0-1 any, dos d'1-2 anys i dos més de 2-3 anys. Pel que fa a la de Senyera, es dirà EI Riu Albaida i ofereix 30 places escolars en dos aules mixtes de 0 a 2 anys.

La nova escola infantil de la Generalitat al Perelló de Sueca, en La Ribera Baixa, portarà el nom d'EI Dra. Anna Lluch i té 41 places repartides en tres unitats: una de 0-1 any, una d'1-2 anys i una altra de 2-3 anys. Per la seua banda, l'EI de Villar del Arzobispo, en la comarca de la Regió muntanyenca, té una composició de dos unitats, una de 0-1 any i una altra d'1-2 anys, amb un total de 21 places escolars.

En la província de Castelló, concretament en La Plana Baixa, l'escola infantil de Betxí disposa de 82 places escolars i es dirà EI El Pequelar. Té una composició de 6 unitats: dos de 0-1 any, dos d'1-2 anys i dos de 2-3 anys.