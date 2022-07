Purificación Mascarell i Andreu Sevilla, guanyadors ex aequo del Premi Lletraferit de Novel·la 2022

Els guardons estan organitzats per Ediciones Plaza, Llibres de la Drassana i la revista Lletraferit. L'editor i president del jurat, Toni Sabater, ha subratllat que "dels 18 originals que aspiraven al guardó de novel·la, dotat amb 5.000 euros i la publicació de l'obra, van ser triats dos per a compartir el premi, sense distinció alguna ni jerarquia entre ells, ja que tots dos són d'una immensa qualitat, però tenen una temàtica, un estil i una ànima radicalment diferents".

"Ens hem vist incapaços de desestimar una o una altra obra, i hem decidit guardonar les dos per a seguir ampliant el panteó de mites literaris dels Premis Lletraferit", ha expressat Sabater, informa Llibres de la Drassana en un comunicat.

Purificación Mascarell (Xàtiva, 1985) ha obtingut el guardó per 'Mireia', la seua primera novel·la en valencià, després d'haver publicat el llibre de relats 'Cartilla de redención' (2021). L'obra premiada creua les històries de Lluís Simarro, el doctor que en el segle XIX va estudiar la histèria en les dones, i Mireia, una doctoranda en psicologia experimental que coneix a Xàtiva a un misteriós personatge que obrirà les profunditats de la seua ment entorn de l'alteritat humana.

Per la seua banda, Andreu Sevilla (Casas de Benítez, 1963) havia publicat prèviament dos novel·les, 'La penombra de la coloma' (2010) i 'Camins de dulcamara' (2012), i diversos llibres de poemes. Ara ha sigut guardonat per 'Els inútils', un viatge cap al no-res per carreteres secundàries d'un grup de personatges abocats a la misèria però també a l'esperança, en els temps més infamants de la postguerra franquista.

Després dels èxits editorials dels últims Premis Lletraferit, amb milers d'exemplars venuts de 'L'últim dels valencians', 'Narcís o l'onanisme', 'Càndid' i 'Noruega', s'espera amb expectació" la publicació de les dos novel·les guanyadores en els pròxims mesos.

Quant al Premi Diafebus de Novel·la Juvenil, entregat en el mateix acte, el guanyador ha sigut Alfons López Daràs (Nules, 1991) per Aitana Torrent, caçadora d'espantacriatures, que Josep Vicent Miralles, membre del jurat, ha anunciat com "una fita de la literatura d'aventures en valencià, un relat trepidant, ple d'enginy, ironia, humor, màgia i tendresa, que es beu d'un glop de principi a fi, i que té lloc en l'edat mitjana valenciana amb la presència fantàstica de monstres com la Cucafera, la Víbria o el Butoni".

PAULA BONET

En l'acte també es va concedir el IV Premi Llletraferit de Cultura Valenciana a l'artista i escriptora Paula Bonet (Vila-real, 1980), en reconeixement a una trajectòria d'èxit indiscutible que conjumina art i literatura a través de nombrosos llibres il·lustrats i del seu últim projecte, 'La anguila', que és alhora una exposició pictòrica i una novel·la.

En nom de l'organització, l'editor Vicent Baydal va voler destacar que "Paula Bonet és un referent artístic i social, a la manera dels personatges més importants de la història de la nostra cultura".

L'artista no va poder arreplegar el guardó en persona, atés que ha hagut de suspendre tota activitat pública fins que es publique la sentència del juí contra la persona acusada d'assetjar-la durant els últims anys, i va enviar un vídeo en el qual va agrair el fet de "premiar obres que tracten l'amor de les dones per les dones" i va reivindicar "la responsabilitat de les autores de posar espills que, malgrat incomodar, puguen servir per a canviar les coses que socialment no funcionen perquè són injustes".