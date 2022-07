Cuáles son los signos del zodiaco más cariñosos y dulces frente a los más secos y bordes

En esta ocasión dirigiremos nuestra mirada al carácter y forma de ser de cada signo, más en concreto a los rasgos de bondad, cariño o empatía frente a los opuestos de maldad, crueldad o una actitud implacable. Examinaremos a cada uno de los signos y descubriremos hacia qué lado se aproximarían más de forma natural. La astrología seria siempre afirma que los astros inclinan, pero no obligan, aunque al mismo tiempo también es cierto que la cabra tira al monte. Así pues, nos asomaremos a su interior y que cada uno decida.

Aries



Este signo se encuentra en profunda afinidad con el violento y belicoso planeta Marte, que es su regente, por ello no se puede negar que por lo general se sentirá más cómodo ante situaciones de tensión e incluso de violencia, que ante otras situaciones mucho más distendidas y orientadas hacia el cariño o la ternura. Aunque por supuesto, esto no significa que estemos ante personas malas o dañinas, son capaces de amar y de entregarse plenamente, pero esto no quita que estemos ante seres muy coléricos y airados.

Tauro

En este caso predominaría claramente la bondad y los rasgos amables en su carácter, ya que estamos ante un signo gobernado por el sensual y hedonista Venus, y además la Luna está exaltada acentuando aún más los rasgos bondadosos, amables y sensuales. Esto es a lo que les lleva su disposición natural, al menos mientras todo va bien y nada o nadie se interfiere en sus intereses, ya que de lo contario puede llegar a convertirse en un toro de lidia. Pero lo cierto es que estamos ante uno de los signos más bondadosos.

Géminis

Este es un signo de la naturaleza de Mercurio, de fondo frío y cerebral, aunque de cara al exterior no se puede negar que cultiva un carácter sumamente cordial, extravertido, cariñoso e ideal para relacionarse, hacer amistades y caer bien a la gente. No hay duda de que está mucho más cerca del carácter bondadoso y cercano que del agresivo, cruel o implacable, aunque no debemos olvidar que estamos ante una persona mucho más fría y calculadora de lo que parece de cara al exterior, fría pero siempre con buen fondo.

Cáncer

Aquí estaríamos ante una de las naturalezas más cariñosas, afectivas y bondadosas, en este signo de agua, en el que se exaltan los sentimientos, y cuyo segundo regente es Júpiter, el más bondadoso y afortunado de los planetas. A esto hay que añadir ese gran instinto materno, consciente o inconsciente, que llevan consigo estas personas y que les impulsa a proteger, cuidar y nutrir a sus seres más queridos. Solo cuando ese gran torrente emocional está mal canalizado podrán mostrar unos rasgos mucho menos agradables.

Leo



Este signo se encuentra bajo el dominio absoluto del Sol, el gran rey del sistema solar, del mismo modo que en la época clásica se hallaba bajo la protección de Zeus-Júpiter, el rey del Olimpo. Cuando la vida le sonríe nos hallaremos ante una de las personalidades más generosas y de mejor corazón, aunque también es cierto que cuando sucede lo contrario entonces sí que podrán llegar a mostrarse enormemente crueles e implacables. Pero el lado positivo predomina en ellos y podemos contarles entre los más bondadosos.

Virgo

Nos hallamos ante un signo sometido a fuertes contrastes. Su naturaleza original es muy bondadosa, humana y servicial, pero su gran perfeccionismo y las frustraciones y amarguras de la vida diaria pueden llevarlos a mostrar rasgos mucho menos atractivos, volverse mucho más duros, secos e implacables, incluso en algunos momentos crueles. Sin embargo, su verdadero deseo es, en realidad, servir y entregarse a sus semejantes, los animan los más nobles ideales, pero el mejor vino puede volverse el mejor vinagre.

Libra

Aquí nos encontraríamos una de las naturalezas más bondadosas, cariñosas y dotados de una habilidad inigualable para caer bien a la gente y sacarle al exterior su lado más favorable. Sin embargo, la realidad nos demuestra que existen dos tipos de Libra radicalmente distintos, el de carácter bondadoso, cariñoso y pacífico, que busca la armonía y favorece la concordia; pero también podemos encontrarnos otros nativos de este signo mucho más agresivos, implacables y crueles, como veríamos en el caso de Vladimir Putin.

Escorpio

De todos los signos del zodiaco este es el que podría llegar a ser más terrible, cruel e implacable. Bajo la regencia de Marte y Plutón, es el signo de la guerra y de la muerte, el que se asocia con las experiencias más dramáticas y pavorosas. Es en ese ambiente donde en realidad los nativos de este signo se encuentran más cómodos. A las personas que más quieren son en realidad a las que pueden hacer más daño. Se intuye algo temible y destructivo en estos nativos incluso cuando muestran sus más nobles sentimientos.

Sagitario

Este signo se cuenta entre los más bondadosos, humanos, positivos y joviales. Todo ello sin duda está relacionado con la naturaleza optimista y esperanzada de estos nativos. Y al mismo tiempo es raro encontrar en ellos rasgos de maldad o crueldad, para que esto ocurra se tienen que dar muy malas configuraciones en la natividad. En la gran mayoría de los casos son personas humanas y bondadosas, que ven el lado positivo tanto de la vida como de las personas y ponen en la misma balanza la justicia y la misericordia.

Capricornio

Este signo regido por el temible planeta Saturno puede llegar a ser implacable y la mano no le temblará si tiene que tomar o ejecutar decisiones terribles porque la situación así lo requiera. Su naturaleza es fría y calculadora, y detrás de su enorme autodominio se adivinaría un carácter muy fuerte. No estamos ante una naturaleza simpática e interesada por caer bien a los demás, aunque encontramos excepciones muy notables. Estos nativos no tienden a hacer lo que quieren sino lo que deben, y así lo imponen a otros.

Acuario

La personalidad de estos nativos es un poco engañosa, ya que por un lado se muestran amables, afectivos, dialogantes y encantadores de cara al exterior, de hecho, este es el signo de la amistad por excelencia. Pero tras esa naturaleza cordial y seductora se esconde una persona mucho más fría, implacable y radical en su forma de ver las cosas. Humanista y bondadoso por naturaleza, pero al mismo tiempo también puede llegar a ser implacable e incluso cruel cuando las cosas no se ajustan a sus principios e ideas puristas.

Piscis

Aquí nos encontraríamos ante el signo más sensible y espiritual del zodiaco, movido por las emociones y sentimientos. Encierra en su interior la naturaleza más bondadosa, cariñosa, generosa y sacrificada, de hecho, en su mejor expresión este es el signo de los santos y de los místicos. Es muy raro encontrar en estos nativos rasgos de maldad o crueldad, aunque también es cierto que tienen un alto componente inconsciente de carácter sado-masoquista. Les cuesta mucho decir que no, o mostrarse firmes e implacables.